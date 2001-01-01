|
|Czwartek 18 września 2025
Nvidia kupuje 5% akcji Intela i zapowiada wspólne tworzenie nowych SoC
Autor: Wedelek | źródło: Nvidia | 18:42
|Nvidia postanowiła wykorzystać fatalną sytuację Intela nabywając dużą część udziałów firmy. Konkretnie chodzi o aż 4–5% udziałów, które Nvidia przejęła za kwotę bagatela 5 miliardów dolarów - po cenie 23,28 dolara za akcję. Tym samym zieloni stali się jednym z głównych udziałowców z dużym wpływem na ścieżkę rozwoju Intela. Jednocześnie obie firmy zapowiedziały zacieśnienie współpracy w niedalekiej przyszłości, co ma skutkować linią procesorów x86 dedykowaną stricte dla układów GPU z serii RTX oraz SoC łączących na jednej płytce krzemowej chipy obu gigantów.
Zawarta pomiędzy Nvidią a Intelem umowa wywołała silną reakcję rynkową – akcje Intela wzrosły w czwartek o ponad 25%, a i akcje Nvidii odnotowała lekki wzrost.
Celem współpracy jest rzecz jasna konkurencja z AMD, która to firma rozpycha się łokciami nie tylko na rynku procesorów konsumenckich, ale też rozwiązać serwerowych, gdzie EPYCi i Radeony Instinct pełnią coraz większą rolę.
