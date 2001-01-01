Czwartek 18 września 2025 AMD wprowadza do oferty Ryzena 5600F dla podstawki AM4

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 18:38 AMD wprowadziło na rynek nowy, sześciordzeniowy i dwunastowątkowy procesor dla dziewięcioletniej już podstawki AM4. Jest nim Ryzen 5 5600F, czyli nieco tańszy i mniej wydajny wariant Ryzena 5 5600, charakteryzujący się zegarem bazowym 3,0 GHz i zegarem boost 4,0 GHz – odpowiednio o 300 MHz i 400 MHz niższym niż standardowy 5600. Procesor wykorzystuje układ Vermeer (architektura Zen 3), ma 32MB pamięci podręcznej L3, kontroler DDR4-3200MT/s oraz obsługuje do 20 linii PCI-Express 4.



Opisywany układ to już 24 procesor AMD dla podstawki AM4, który można kupić. Widać, że czerwoni próbują pokazać, że dbają nie tylko o klientów AM5, ale też o mniej zamożnych użytkowników, którzy nie są wstanie lub nie chcą wymienić od razu całej platformy na nową. A przy okazji tworząc więcej wariantów tego samego CPU producent pozbędzie się słabszych sztuk, których nie mógłby sprzedać z uwagi na niespełnianie wymagań technicznych dla danego modelu.

