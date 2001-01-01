Poniedziałek 22 września 2025 Proces TSMC N2 cieszy się bardzo dużą popularnością

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:45 Według Ahmada Khana i Brena Higginsa z KLA, węzeł TSMC N2 cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony klientów. Panowie podzielili się z nami tymi nowinami podczas spotkania organizowanego przez liczący się w branży finansów i inwestycji Goldman Sachs. Wracając jednak do TSMC, to ten ma już zamówienia od co najmniej 15 różnych podmiotów, z czego 10 z tych klientów koncentruje się na projektach z zakresu obliczeń o wysokiej wydajności (HPC). Szczegółów oczywiście nie znamy, ale mówi się, że z N2 skorzystają od razu Intel, NVIDIA, AMD, Apple, Qualcomm i MediaTek.



Proces N2 firmy TSMC charakteryzuje się bardzo dużą gęstością - 236,17 miliona tranzystorów na mm², oraz wysoką wydajnością energetyczną. Bazuje on na tranzystorach FET Gate All Around (GAA), które pozwalają lepiej kontrolować upływ prądu bramki tranzystora niż używany wcześniej FinFET. To czego w N2 nie ma, to ulepszona siatka zasilania tranzystorów, której wdrożenie zostało przeniesione na A16.



Pierwsze układy wyprodukowane w N2 trafią na rynek w drugiej połowie 2026 roku.





K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



