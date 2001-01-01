Poniedziałek 22 września 2025 Micron i Samsung ogłaszają podwyżki cen pamięci NAND i DRAM

Autor: Wedelek | 05:58 Najwięksi gracze na rynku pamięci DRAM i NAND zapowiedzieli rychłe podwyżki swoich produktów. Samsung mówi o 30% wzroście cen pamięci DRAM i 10% NAND Flash, a Micron i SanDisk mówią o podwyżkach rzędu odpowiednio 20-30% i 10%. Innymi słowy tanio, to już było. Na ten moment mówi się przede wszystkim o zwiększeniu cen pamięci LPDDR4X, LPDDR5 i LPDDR5X, eMMC i UFC, bo to one dotkną większość konsumentów, ale DDR4 i HBM też mają wzrosnąć. W zależności od wersji nawet o 50%. Powody takiego stanu rzeczy są dwa.



Pierwszy to nienaturalnie wysoki popyt na nowoczesne układy, a drugi to wygaszanie linii produkujących starsze kości, co powoduje wzrost ich cen. W przypadku rynku pamięci DRAM największymi producentami są SK Hynix (38,7%), Samsung (32,7%) i Micron (22%), a w przypadku NAND Flash rozkład sił prezentuje się następująco Samsung (31%), SK Hynix (18%) i Kioxia (16%). Biorąc to pod uwagę można śmiało założyć, że pozostali producenci pójdą za Micronem i Samsungiem również ogłaszając podwyżki.

