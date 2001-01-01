Twoje PC  
Zarejestruj się na Twoje PC
TwojePC.pl | PC | Komputery, nowe technologie, recenzje, testy
M E N U
  0
 » Nowości
0
 » Archiwum
0
 » Recenzje / Testy
0
 » Board
0
 » Rejestracja
0
0
  
Szukaj @ TwojePC
 

w Newsach i na Boardzie
 
TwojePC.pl © 2001 - 2025
Poniedziałek 22 września 2025 
    

Micron i Samsung ogłaszają podwyżki cen pamięci NAND i DRAM


Autor: Wedelek | 05:58
Najwięksi gracze na rynku pamięci DRAM i NAND zapowiedzieli rychłe podwyżki swoich produktów. Samsung mówi o 30% wzroście cen pamięci DRAM i 10% NAND Flash, a Micron i SanDisk mówią o podwyżkach rzędu odpowiednio 20-30% i 10%. Innymi słowy tanio, to już było. Na ten moment mówi się przede wszystkim o zwiększeniu cen pamięci LPDDR4X, LPDDR5 i LPDDR5X, eMMC i UFC, bo to one dotkną większość konsumentów, ale DDR4 i HBM też mają wzrosnąć. W zależności od wersji nawet o 50%. Powody takiego stanu rzeczy są dwa.

Pierwszy to nienaturalnie wysoki popyt na nowoczesne układy, a drugi to wygaszanie linii produkujących starsze kości, co powoduje wzrost ich cen. W przypadku rynku pamięci DRAM największymi producentami są SK Hynix (38,7%), Samsung (32,7%) i Micron (22%), a w przypadku NAND Flash rozkład sił prezentuje się następująco Samsung (31%), SK Hynix (18%) i Kioxia (16%). Biorąc to pod uwagę można śmiało założyć, że pozostali producenci pójdą za Micronem i Samsungiem również ogłaszając podwyżki.

 
    
K O M E N T A R Z E
    

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

     
D O D A J   K O M E N T A R Z
    

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.

    