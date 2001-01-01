Poniedziałek 22 września 2025 Intel podzielił swoje sterowniki na dwie rodziny

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 06:01 Wygląda na to, że Intel rozdzielił swoje sterowniki dla układów graficznych z rodziny Iris/Arc na dwa osobne podzbiory. Do pierwszej grupy zaliczają się układy zintegrowane w procesorach z rodziny Core od 11. do 14. Generacji oraz układy DG1. W drugim zbiorze wylądowała cała reszta, czyli IGP dla Core Ultra oraz dla najnowszych akceleratorów z rodziny Xe2 Battlemage. Pierwszymi sterownikami z takim podziałem są te o numerku 7076, przy czym na razie nie niesie to ze sobą żadnych implikacji.



Docelowo jednak sterowniki dla starszych produktów mają być wydawane rzadziej i być może będą one okrojone względem oprogramowania „Game On Driver” które ma trafiać do najnowszych produktów. Dla Intela taki podział będzie korzystny finansowo, bo mniejsza ilość wspieranych produktów to mniejsze koszty. Jest to tym istotniejsze, że Intel ma obecnie spore problemy finansowe, a i karty z serii Arc nie cieszą się jakąś dużą popularnością.





