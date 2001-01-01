|
Microsoft nadal rozwija GamePassa
Autor: Wedelek | źródło: Eurogamer | 06:17
|Jedni Xbox Game Pass kochają, inni go nienawidzą, a tymczasem Microsoft inwestuje coraz więcej pieniędzy w tę usługę i wygląda na to, że nie planuje się szybko zatrzymać. Najlepszym dowodem na to jest wypowiedź Chrisa Charla, czyli szef programu ID@Xbox, który w rozmowie z Eurogamerem podkreślił, że usługa ma się świetnie i będzie dalej rozwijana. Zdradził też, że do tej pory podpisano już umowy z ponad 150 partnerami z branży gier, z czego tylko w ostatnim roku było to około 50 studiów deweloperskich. Charla zaznaczył również, że „większość partnerów, którzy mieli grę w Game Pass, chce przenieść swoje przyszłe tytuły do usługi”.
A jak to wygląda od strony przychodowej? Otóż wygląda na to, że przychody rosną. Co prawda powoi, ale jednak. Według najnowszych raportów finansowych, sam Game Pass generuje już około 5 miliardów dolarów przychodów rocznie, co pozwala koncernowi generować zysk. A w takich warunkach łatwiej ignorować kontrowersje dotyczące negatywnego wpływu subskrypcji na rynek i robić dalej swoje.
