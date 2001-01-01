Środa 24 września 2025 Chińczycy mają nową kartę ze wsparciem dla CUDA

Autor: Wedelek | źródło: Toms Hardware | 06:03 Chińska firma Innosilicon Technology przygotowała nową kartę graficzną dla rynku profesjonalnego o nazwie Fenghua No. 3. Korzysta ona z architektury bazującej RISC-V i bazuje na wcześniejszym projekcie Nanhu V3 OpenCore Institute. Dla porównania poprzednie wersje nazwane po prostu Fenghua No. 1 i Fenghua No. 2 bazowały na PowerVR. To co najbardziej wyróżnia nową konstrukcję to nieoficjalne wsparcie dla CUDA firmy Nvidia, co znacząco zwiększa jej przydatność na rynku rozwiązań profesjonalnych.



Oprócz tego karta oferuje wsparcie dla DirectX 12, Vulkan 1.2 i OpenGL 4.6 oraz Ray Tracingu. Co ciekawe producent nie chwali się zbytnio specyfikacją techniczną, więc musimy się opierać na nieoficjalnych źródłach, które mówią o 112 GB pamięci HBM oraz wsparciu dla sześciu monitorów o rozdzielczości 8K 30Hz i formatu kolorów YUV444. Karta bez problemu radzi sobie też z modelami LLM o parametrach 32B i 72B, w tym DeepSeek V3, R1 i V3.1, a także Qwen 2.5 i Qwen 3.

