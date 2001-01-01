Środa 24 września 2025 Microsoft opracował nowy układ chłodzenia chipów

Autor: Wedelek | 06:47 Microsoft pracuje nad nową technologię chłodzenia chipów AI o nazwie microfluids. Rozwiązanie to zakłada eliminację barier pomiędzy krzemem a czynnikiem chłodzącym poprzez umieszczenie w nim mikroskopijnych kanałów, którymi płynie ciecz. W testach laboratoryjnych rozwiązanie to okazało się nawet trzykrotnie bardziej efektywne od tradycyjnych coolerów, a maksymalną temperaturę osiąganą przez GPU udało się zredukować o 65%. Twórcy inspirowali się naturą, a konkretnie układem żyłek liści czy skrzydeł motyla, a podczas projektowania optymalnej siatki wykorzystano AI.







