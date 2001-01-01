Środa 24 września 2025 Koniecznie sprawdź te nowości! JBL Grip i Boombox 4 już w Media Expert

Autor: Adam | 23:58 Nowe modele głośników mobilnych od JBL – Grip i Boombox 4 – pojawiły się właśnie w ofercie Media Expert. Oba urządzenia to nowości - Grip to kompaktowy model do codziennego użytku, Boombox 4 mocniejszy głośnik na większe przestrzenie. Do zakupu tych głośników włącznie z premierą obowiązują aktualnie promocje: Spotify Premium na 3 miesiące za darmo dla nowych subskrybentów, do 100 zł rabatu na start w apce!. Cechy wspólne tych urządzeń to m.in. odporność na warunki zewnętrzne oraz technologie JBL, jak Auracast czy AI Sound Boost. Różnice dotyczą mocy, czasu pracy akumulatora i wielkości – Grip jest lekki i przystosowany do mobilnego użytku, Boombox 4 oferuje wydajność na większą skalę. W artykule przyjrzymy się, co oferują oba modele, komu mogą się przydać, i jakie kompromisy warto rozważyć.



Wprowadzenie do nowych modeli



Marka JBL rozszerza swoją ofertę głośników przenośnych o dwa modele: JBL Grip oraz JBL Boombox 4. Pierwszy z nich stawia na lekkość i mobilność, dzięki czemu sprawdzi się w codziennym użytku, podczas spacerów czy krótszych podróży. Drugi natomiast został zaprojektowany z myślą o większych przestrzeniach i dłuższym czasie pracy na akumulatorze. Oba urządzenia są nowością w ofercie.



JBL Grip – kompaktowy głośnik mobilny







Model Grip został stworzony z myślą o użytkownikach, którzy oczekują lekkiego sprzętu, łatwego do przenoszenia i odpornego na codzienne warunki. Jego moc sięga około 16 W, a dzięki zastosowaniu przetwornika szerokopasmowego i dwóch radiatorów pasywnych można uzyskać zrównoważone brzmienie. Producent wykorzystał technologię AI Sound Boost, która analizuje muzykę w czasie rzeczywistym i dostosowuje dźwięk, redukując zniekształcenia. Czas pracy akumulatora wynosi około 14 godzin, a funkcja Playtime Boost pozwala przedłużyć ten okres o dodatkowe dwie godziny.



Grip został wyposażony w normę odporności IP68, co oznacza ochronę zarówno przed wodą, jak i przed pyłem. Głośnik przetrwa także upadek z wysokości około jednego metra, co czyni go bardziej odpornym na codzienne sytuacje. Na tylnym panelu znajduje się podświetlenie ambientowe, które można personalizować za pomocą aplikacji JBL Portable, zmieniając kolor, styl i intensywność światła. Dodatkowo istnieje możliwość sparowania dwóch takich urządzeń, aby uzyskać efekt stereo. Dzięki technologii Auracast Grip może współpracować z innymi głośnikami tego typu. Waga głośnika wynosi zaledwie około 385 gramów, a wysokość 15,3 cm, dzięki czemu jest poręczny i bez problemu mieści się w plecaku czy torbie.



JBL Boombox 4 – większa moc i dłuższy czas pracy







Drugi z nowych modeli, Boombox 4, jest przeznaczony do innego rodzaju zastosowań. Urządzenie oferuje moc rzędu 210 W - zostało wyposażone w dwa głośniki niskotonowe, dwa wysokotonowe oraz trzy radiatory pasywne. Także tutaj obecna jest technologia AI Sound Boost, która odpowiada za optymalizację dźwięku. Akumulator Boomboxa 4 pozwala na odtwarzanie muzyki przez około 28 godzin, a funkcja Playtime Boost może dodatkowo wydłużyć ten czas.



Podobnie jak Grip, Boombox 4 ma normę odporności IP68, co zapewnia ochronę przed zalaniem i pyłem. Urządzenie obsługuje również Auracast, umożliwiając połączenie wielu głośników lub stworzenie zestawu stereo. W tym przypadku gabaryty są jednak zupełnie inne niż w Gripie. Boombox 4 mierzy około 50 cm długości, 26 cm wysokości i waży niemal 6 kg. To oznacza, że choć jest mobilny, lepiej sprawdza się w ogrodzie, na tarasie czy podczas spotkań w większym gronie niż w codziennym przenoszeniu w torbie czy plecaku.



Wspólne cechy i różnice



Oba modele łączy kilka kluczowych rozwiązań. Zarówno Grip, jak i Boombox 4 korzystają z AI Sound Boost, który analizuje sygnał muzyczny i poprawia jego jakość, co ma znaczenie przy różnych gatunkach muzyki. Oba obsługują też Auracast, czyli możliwość połączenia z innymi głośnikami JBL w jedną sieć, co sprawdza się przy imprezach czy chęci uzyskania efektu stereo. Istotnym punktem jest również odporność na warunki zewnętrzne – certyfikat IP68 oznacza ochronę przed wodą i kurzem, dzięki czemu głośniki mogą być używane w różnych miejscach, niezależnie od pogody. Producent zwraca też uwagę na ekologiczny aspekt - obudowy powstają z częściowo recyklingowanych materiałów, a opakowania z papieru posiadającego certyfikat FSC.



Różnice jednak są wyraźne. Grip jest kompaktowy, lekki, łatwy do zabrania na spacer czy podróż. Boombox 4 natomiast stawia na większą moc i dłuższą pracę akumulatora, ale kosztem rozmiaru i masy. Tym samym wybór zależy od potrzeb – dla osób oczekujących mobilności naturalnym wyborem jest Grip, natomiast dla tych, którzy chcą nagłośnić większą przestrzeń, lepszym rozwiązaniem może być Boombox 4.



Cena i dostępność



Oba modele są dostępne w Media Expert jako nowości. JBL Grip występuje w kilku kolorach – czarnym, białym, czerwonym, fioletowym, moro i niebieskim – a jego cena wynosi około 429 zł. Z kolei JBL Boombox 4 kosztuje około 2199 zł i dostępny jest w wariancie niebieskim, moro i czarnym. Wraz z premierą obowiązują promocje: Spotify Premium na 3 miesiące dla nowych subskrybentów (akcja trwa do 30.09), oraz do 100 zł rabatu na start w apce!, która trwa do 19.10.











---

