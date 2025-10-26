Środa 24 września 2025 Premiera Huawei Watch GT 6 i Watch GT 6 Pro - teraz taniej w Media Expert

Autor: Adam | 23:14 Do oferty Media Expert trafiły dwa nowe inteligentne zegarki Huawei: Watch GT 6 oraz Watch GT 6 Pro. Oba urządzenia łączą rozwiązania sportowe i zdrowotne z eleganckim wzornictwem i różnią się detalami konstrukcji oraz materiałami wykonania. Kupując wybrany model do dnia 26.10.2025 r. możesz oszczędzić do 200 zł, co jest związane z premierą modeli w sklepie. Dodatkowo klienci mogą skorzystać z opcji zakupu produktu na raty w ramach promocji „Do 40 rat 0% i kod rabatowy na kolejne zakupy”. Dostępna jest też inna oferta – Spotify Premium na 3 miesiące za darmo dla nowych subskrybentów. W dalszej części artykułu przyjrzymy się, co wyróżnia każdy z modeli i komu mogą odpowiadać.



Huawei Watch GT 6 – elegancja i codzienna funkcjonalność







Huawei Watch GT 6 to zegarek dostępny m.in. w wersji Classic 46 mm z brązowym paskiem. Wyróżnia się ekranem AMOLED o przekątnej 1,43 cala, który oferuje czytelność w różnych warunkach oświetleniowych. Jego obudowa łączy stal nierdzewną z klasycznym designem, a pasek można łatwo wymieniać.



Urządzenie pozwala monitorować podstawowe parametry zdrowotne, takie jak tętno, poziom natlenienia krwi czy jakość snu. Wspiera również kilkadziesiąt trybów sportowych, co sprawia, że można go wykorzystać zarówno do rekreacyjnych treningów, jak i bardziej intensywnej aktywności. Czas pracy akumulatora w Watch GT 6 wynosi do dwóch tygodni, choć zależy to od sposobu użytkowania – przy włączonym GPS czas działania będzie krótszy, natomiast w codziennym trybie zegarek może działać bez ładowania przez wiele dni.



Huawei Watch GT 6 Pro – solidność i dodatkowe rozwiązania







Huawei Watch GT 6 Pro został zaprojektowany z myślą o bardziej wymagających użytkownikach. Wersja Pro korzysta z wytrzymałych materiałów i ma konstrukcję bardziej odporną na uszkodzenia. Obudowa łączy metal i ceramikę, a ekran chroniony jest szkłem szafirowym, co zwiększa jego odporność na zarysowania.



Pod względem funkcji zegarek oferuje podobne rozwiązania zdrowotne jak model podstawowy, ale wzbogacono go o dodatkowe opcje dla osób aktywnych. Watch GT 6 Pro wspiera zaawansowaną nawigację i ma szerszy zakres trybów sportowych, co może być istotne dla osób trenujących w trudniejszych warunkach lub wybierających dłuższe wyprawy. Akumulator również zapewnia długi czas działania – podobnie jak w GT 6 można liczyć nawet na dwa tygodnie pracy w typowych scenariuszach.



Podobieństwa i różnice



Choć oba modele należą do tej samej serii, różnią się szczegółami, które mogą wpłynąć na wybór użytkownika. Watch GT 6 prezentuje bardziej klasyczny charakter, co sprawia, że dobrze komponuje się z codziennym ubiorem. Wersja Pro została z kolei pomyślana jako zegarek bardziej odporny, kierowany do osób, które chcą korzystać z niego w wymagających sytuacjach. Różnice obejmują także materiały – stal i klasyczny pasek w GT 6 kontra trwalsze rozwiązania konstrukcyjne w GT 6 Pro.



Wspólne pozostają kluczowe funkcje monitorowania zdrowia i aktywności, obsługa powiadomień ze smartfona oraz możliwość personalizacji tarcz zegarka. Ważną cechą obu urządzeń jest długi czas pracy baterii, co odróżnia je od wielu innych smartwatchy wymagających częstszego ładowania.



Promocje i opcje zakupu



Kupując Huawei Watch GT 6 lub Huawei Watch GT 6 Pro w Media Expert do dnia 26 października 2025 r., można oszczędzić nawet do 200 zł. Dodatkowo dostępna jest oferta „Do 40 rat 0% i kod rabatowy na kolejne zakupy”, co pozwala rozłożyć koszt zakupu na wygodne raty bez odsetek. Akcja jest ważna do 1 października. Obowiązuje również inne promocja: Spotify Premium na 3 miesiące dla nowych subskrybentów (do 30 września).





Podsumowanie



Huawei Watch GT 6 i Watch GT 6 Pro to dwa nowe modele smartwatchy, które rozwijają dotychczasową linię producenta. Pierwszy z nich sprawdzi się jako elegancki zegarek do codziennego noszenia z funkcjami monitorowania zdrowia i sportu. Drugi – bardziej odporny i wytrzymały – będzie lepszym wyborem dla osób stawiających na aktywność w trudniejszych warunkach. Oba urządzenia oferują długi czas pracy baterii i dostęp do narzędzi wspierających użytkownika w dbaniu o zdrowie i aktywność. Wybór zależy więc od oczekiwań wobec materiałów i charakteru zegarka, przy czym w obu przypadkach można liczyć na podobny zakres funkcji.











---

Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



