Środa 24 września 2025 Niedrogi mikrokomputer z Ryzenem do pracy biurowej od Beelink

Autor: Wedelek | 06:57 Firma Beelink poszerzyła swoją globalną ofertę o bardzo cichy minikomputer o nazwie EQR7 – wcześniej model ten był dostępny tylko dla rynku chińskiego. Potencjalni klienci mogą wybrać jedną z dwóch wersji: z 8-rdzeniowym i 16-wątkowym procesorem AMD Ryzen 7 7735U za 339 dolarów lub z 6-rdzeniowym i 12-wątkowym AMD Ryzen 5 7535U za 329 dolarów. Oba CPU bazują na rdzeniach Zen 3 oraz IGP z architekturą RDNA2 i są wlutowane bezpośrednio w płytę główną. Podobnie sprawa ma się z pamięciami RAM typu LPDDDR5 – w każdej wersji mamy 32GB i nie możemy jej poszerzyć.



Jeśli chodzi o dysk, to otrzymujemy 1TB nośnik SSD zamontowany w jednym z dwóch dostępnych gniazd M.2 2280. Specyfikację Beelink EQR7 uzupełniają dwa gigabitowe porty Ethernet, Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2, umieszczone z przodu port USB 3.2 Gen 2 typu A, port USB 3.2 Gen 2 typu C, gniazdo audio combo 3,5 mm i znajdujące się na tylnym śledziu dwa porty HDMI 2.0, dwa porty USB 3.2 Gen 2 i pojedynczy port USB 2.0. Całość zamknięto w obudowie o wymiarach 126 mm × 126 mm i 44,2 mm, wraz z autorskim, ponoć niezwykle cichym systemem chłodzenia. Producent deklaruje, że generowany hałas nie przekracza 32dBA.





