Intel chwali się wydajnością swoich CPU

Autor: Wedelek | 06:13 Intel opublikował prezentację dla partnerów i mediów, w której chwali się wydajnością stacjonarnych procesorów Core Ultra 200 z serii „Arrow Lake-S” w porównaniu do procesorów AMD Ryzen 9000 z rdzeniami „Zen 5”, w tym z wyposażonym w pamięć 3D V-cache 9000X3D. Jak nietrudno się domyślić CPU Intela przedstawiono w samych superlatywach okraszonych licznymi wykresami, które możecie zobaczyć poniżej. Oczywiście procesory niebieskich dostały wszystkie możliwe poprawki mikro-kodu.



Generalnie różnica w wydajności zazwyczaj była nieduża – przeważnie jednocyfrowa, więc Intel skupiał się bardzo na aspekcie opłacalności. Dowiedzieliśmy się też, że Core Ultra 5 225 jest o około 20% wydajniejszy w grach niż Core i5-14400. Szczegóły znajdziecie poniżej:





