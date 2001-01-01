Piątek 26 września 2025 Szkoły wchodzą do gry - dołącz do turnieju Predator Games

Autor: Adam | 13:01 W trzecim sezonie Predator Games – turnieju esportowego dla szkół, którego partnerem tytularnym jest Media Expert – zapisy już się rozpoczęły. Zgłoszenia przyjmowane są do 17 października – to ostatni termin dla szkół chcących wziąć udział. Turniej łączy rywalizację w grach z edukacyjnym wsparciem dla uczniów, nauczycieli i szkół. W rozgrywkach można zmierzyć się m.in. w tytułach takich jak CS2, League of Legends, Fortnite czy szachy (z podziałem na szkoły podstawowe i ponadpodstawowe). Pula nagród sięga ponad 800 000 zł! Szczegóły dostępne są na stronie projektu Predator Games.



Turniej Predator Games to inicjatywa skierowana do środowisk szkolnych — uczniów, nauczycieli i całych placówek — która łączy rywalizację e-sportową z założeniem edukacyjnym. Media Expert pełni tu rolę partnera tytularnego, wspierając całość przedsięwzięcia. Na stronie kampanii znajdziesz kluczowe informacje odnośnie turnieju. Poniżej szczegółowo opisuję zasady, proces zgłoszeń i kluczowe etapy rywalizacji.



Zasady turnieju i struktura rozgrywek



Predator Games to system rozgrywek wieloetapowych, w którym szkoły rywalizują w zróżnicowanych grach — zarówno zespołowych, jak i indywidualnych, strategicznych i kreatywnych. W nowym sezonie obowiązuje podział na szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe, co pozwala lepiej dopasować poziom trudności i tytuły gier do wieku uczestników.



Dzięki takiemu podziałowi, szkoły podstawowe będą rywalizować w grach takich jak Fortnite, Rocket League i Szachy, natomiast dla szkół ponadpodstawowych przewidziano CS2, League of Legends, Teamfight Tactics, Fortnite i wspomniane wcześniej szachy.



Rywalizacja odbywa się etapami online — szkoły i uczniowie walczą w eliminacjach regionalnych i ogólnopolskich — a najlepsze drużyny z poszczególnych gier (lub tytułów) awansują do finałów stacjonarnych (LAN). Dodatkowo turniejowi towarzyszy program edukacyjny Akademia Predator Games, w którym organizatorzy udostępniają materiały dotyczące kultury cyfrowej, bezpieczeństwa w sieci, etyki rywalizacji czy kompetencji przyszłości.



Turniej funkcjonuje również pod honorowym patronatem Ministra Edukacji oraz Ministerstwa Cyfryzacji, co dodatkowo podkreśla wagę edukacyjnego celu projektu.



Nagrody rzeczowe mają duże znaczenie – w puli przewidziano między innymi laptopy Predator dla zwycięskich drużyn, a całkowita pula nagród przekracza 800 000 zł.







Zgłoszenia i terminy



Rejestracja szkół uczestniczących w trzecim sezonie Predator Games rozpoczęła się 8 września 2025 roku. Zgłoszenia można przesyłać do 17 października!



Proces zgłoszenia polega na m.in. na wypełnieniu formularza na platformie Predator Games, wskazaniu szkoły, opiekuna i zespołów uczniów. Po dokonaniu rejestracji szkoła tworzy reprezentacje do poszczególnych tytułów gier (np. drużyny do CS2, LoL czy Fortnite). Eliminacje odbywają się online – szkoły konkurują w swoim regionie lub strefie, a następnie w rundach ogólnopolskich.



Harmonogram turnieju rozkłada się na kilka etapów: kwalifikacje, fazę grupową, dalsze eliminacje oraz finały LAN. Dokładne terminy rund i daty finałów są opublikowane na stronie Predator Games. Po zakończeniu fazy internetowej zaproszenie do udziału w finałach stacjonarnych otrzymują najlepsze drużyny — to właśnie wtedy rozgrywki nabierają pełnej oprawy i stają się wydarzeniem na żywo.



Warto pamiętać, że udział drużyn zależy od przestrzegania regulaminu (odpowiednie składy, wiek uczestników, status ucznia itp.) i terminowego zgłoszenia. Szczegóły tych regulacji są udostępnione w regulaminie turnieju na stronie Predator Games.



Dlaczego warto wziąć udział?



Turniej daje szkołom i uczniom możliwość rywalizacji na platformie europejskiego zasięgu z zachowaniem lokalnego charakteru. Oprócz sportowego aspektu, uczestnictwo wiąże się z rozwijaniem umiejętności miękkich: komunikacji, pracy zespołowej, planowania taktycznego czy zarządzania stresem. Organizatorzy podkreślają, że projekt nie ogranicza się jedynie do e-sportu — oferuje również komponent edukacyjny i wspiera rozwój cyfrowych kompetencji wśród młodzieży.



Dla szkół to także okazja do zbudowania społeczności uczniów zainteresowanych technologią, informatycznym hobby i gamingiem, a także do promowania aktywności pozalekcyjnej. Partnerstwo z Media Expert pozwala na zapewnienie lepszej infrastruktury i wsparcia technologicznego, co przekłada się na większą wiarygodność przedsięwzięcia.



Nagrody rzeczowe i prestiż udziału w turnieju dodają motywacji – zwycięskie drużyny mogą zdobyć laptopy Predator, sprzęt gamingowy czy inne produkty. Sam udział i dobre wyniki w turnieju mogą być atutem w szkolnych i środowiskowych inicjatywach.



Sprawdź, czym wyróżnia się jeden z modeli laptopów z serii Predator



Laptop Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-97KY wyposażono w ekran 16-calowy OLED z odświeżaniem 240 Hz, co zapewnia bardzo płynne wyświetlanie obrazu i dobrą jakość kolorów. Jego rozdzielczość wynosi 2560 × 1600 (format 16:10), a matryca oferuje szeroką paletę barw (100 % DCI-P3), co sprawia, że urządzenie nadaje się nie tylko do gier, ale także do zastosowań kreatywnych.







Jeśli chodzi o podzespoły, model ten opiera się na procesorze Intel Core Ultra 9–275HX, wspieranym przez aż 64 GB pamięci DDR5-6400 i dysk SSD o pojemności 1 TB w standardzie PCIe NVMe. Za grafikę odpowiada karta NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti z 12 GB VRAM (architektura Blackwell, obsługa DLSS 4), co zapewnia dobre warunki do gier o wyższych wymaganiach graficznych. W testach recenzji model ten uzyskał średnią ocenę na poziomie ok. 79,57 % — konstrukcja uznana została za dobrze zbalansowaną pod kątem wydajności, mobilności i ekranu OLED.



W praktyce laptop oferuje nowoczesne złącza: Thunderbolt, USB-C z funkcją zasilania, HDMI, port sieciowy 2.5 GbE, a także łączność Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.x. Obudowa ma wymiary ok. 19,9 mm wysokości i waży około 2,3 kg, co plasuje go jako stosunkowo mobilny laptop w klasie gamingowej. Choć czas pracy na baterii nie należy do jego atutów (jak w większości laptopów o wysokich osiągach), konstrukcja zapewnia dobrą równowagę między chłodzeniem, kulturą pracy i wydajnością w grach i zadaniach kreatywnych.











---

Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert

