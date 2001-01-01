Piątek 26 września 2025 AMD wprowadza wsparcie dla PyTorch dla systemu Windows

Autor: Wedelek | 07:04 Wraz z debiutem wersji 6.4.4 AMD wprowadziło do pakietu ROCm natywną obsługę biblioteki PyTorch dla systemu Windows i konsumenckich Radeonów RX 9000 (RDNA 4), RX 7000 (RDNA 3) oraz nowych Ryzen AI 300 „Strix” i Ryzen AI Max „Strix Halo”. Deweloperzy pracujący na okienkach mogą teraz uruchamiać modele AI na Radeonach bez konieczności instalacji Linuksa lub stosowania obejść. I choć ROCm na Windows to na razie wersja preview z brakującymi funkcjami i ewidentnym miejscem na poprawki, to AMD otwarcie zaprasza społeczność do testowania.



Dla AMD jest to szansa na odbicie chociaż części rynku zdominowanego w większości przez Nvidię i jej biblioteki CUDA.



PyTorch to otwartoźródłowa biblioteka programistyczna dla języka Python, służąca do budowania i trenowania modeli uczenia maszynowego, w tym głębokiego uczenia (deep learning). Umożliwia łatwe tworzenie sieci neuronowych i przeprowadzania obliczenia na tensorach, zapewniając wsparcie dla akceleracji obliczeń zarówno na procesorach (CPU), jak i kartach graficznych (GPU).

