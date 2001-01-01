Poniedziałek 29 września 2025 Karty Nvidii dostaną o 50% więcej VRAMu

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 20:07 Ptaszki ćwierkają, że Nvidia niebawem odświeży swoje portfolio kart graficznych dla graczy wprowadzając do oferty trzy nowe modele. Mowa o kartach GeForce RTX 5070 SUPER, RTX 5070 Ti SUPER i RTX 5080 SUPER, które zastąpią obecne sprzedawane modele RTX 5070, RTX 5070 Ti i RTX 5080. Za wyjątkiem modelu RTX 5070 Super, który dostanie dwa dodatkowe bloki SM zaktualizowane karty będą bazować na tych samych rdzeniach graficznych, prawdopodobnie pracujących z identycznym taktowaniem. Zmianie uległa natomiast pamięć GDDR7, której będzie teraz o 50% więcej. I tak RTX 5070 SUPER dostanie 18GB, a w modelach RTX 5070 Ti SUPER i RTX 5080 SUPER pojawią się 24 GB VRAMu.



Niestety nie idzie to w parze ze zwiększeniem jej przepustowości, ale najwyraźniej nie można mieć wszystkiego. Pozostaje mieć nadzieję, że Nvidia nie krzyknie sobie za dodatkową pamięć więcej pieniążków.



Poniżej znajdziecie tabelkę porównawczą przygotowaną przez Tech Power Up.





