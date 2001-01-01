Poniedziałek 29 września 2025 AMD szykuje się do premiery technologii Fluid Motion Frames 3

Autor: Wedelek | źródło: Guru 3D | 20:21 Jeden z użytkowników forum Guru3D odkrył w najnowszych sterownikach od AMD odniesienie do technologii Fluid Motion Frames 3 (AFMF3). Jest to nowa iteracja rozwiązania odpowiedzialnego za generowanie dodatkowych klatek w grach, które nie wspierają FSR. Rozwiązanie to działa na poziomie sterownika i współpracuje ze wszystkimi tytułami bazującymi na bibliotekach DirectX 11 lub 12. Co ważne nie wymaga ono dodatkowej pracy ze strony programistów gry ani jakiejkolwiek implementacji w samym silniku gry - działa niezależnie. AFMF3 trafi do użytkowników w ramach oprogramowania Adrenalin i będzie częścią większego pakietu o nazwie HYPR-RX.



Jeśli chodzi o zastosowaną technologię, to najprawdopodobniej AMD postawi na wykorzystanie algorytmów uczenia maszynowego i wykorzystanie mocy tensorów.

