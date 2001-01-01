Poniedziałek 29 września 2025 Premiera nowej wersji myszy Logitech MX Master 4

Autor: Adam | 20:27 Firma Logitech zaprezentowała MX Master 4 - najnowszy model myszy z kultowej serii MX, zaprojektowany z myślą o kreatywnych profesjonalistach, programistach, grafikach i wszystkich, którzy cenią sobie wysoką jakość. Główną innowacją w MX Master 4 jest haptyczny feedback, czyli delikatne wibracje, które mysz generuje podczas przewijania, nawigacji czy wybierania elementów. To coś więcej niż zwykły ruch – to namacalne potwierdzenie Twoich działań. Wibracje są subtelne, a jednocześnie na tyle precyzyjne, że sprawdzają się idealnie w zadaniach, które wymagają chirurgicznej dokładności, takich jak edycja wideo, projektowanie graficzne czy analiza danych.



Tolya Polyanker, dyrektor generalny działu MX Business w firmie Logitech, powiedział: „W dzisiejszym szybko zmieniającym się i wymagającym świecie zaawansowani użytkownicy potrzebują narzędzi, które pomogą im na nowo zdefiniować przepływ pracy, aby osiągać więcej w krótszym czasie. Zaprojektowaliśmy mysz MX Master 4, aby zapewnić naszym użytkownikom nowy poziom immersji i szybkości dzięki haptycznej informacji zwrotnej i natychmiastowemu dostępowi do ulubionych narzędzi za pomocą nakładki oprogramowania Actions Ring”.



Sercem oprogramowania jest funkcja Actions Ring, cyfrowa nakładka dostępna w aplikacji Logi Options+. To spersonalizowane centrum dowodzenia, które pozwala umieścić najczęściej używane skróty i polecenia w dowolnym miejscu na ekranie. Dzięki temu, kluczowe narzędzia masz zawsze pod ręką, co przekłada się na realne oszczędności czasu.



Badania pokazują, że użycie Actions Ring może skrócić czas pracy nawet o 33%, a także zredukować liczbę powtarzalnych ruchów myszką o 63%. To kamień milowy dla każdego, kto ceni płynny i nieprzerwany workflow.



Dzięki nowemu, wydajniejszemu chipowi i zoptymalizowanej antenie, myszka MX Master 4 oferuje dwukrotnie silniejsze połączenie niż poprzednie modele. Nowy, dedykowany klucz sprzętowy USB-C zapewnia błyskawiczne i stabilne parowanie z laptopami, tabletami czy komputerami stacjonarnymi, nawet w zatłoczonym biurze.







Mysz została wykonana z materiałów odpornych na zabrudzenia, a jej konstrukcja jest solidna i łatwa w utrzymaniu czystości, aby sprostać codziennym wyzwaniom profesjonalnego, codziennego użytkowania.



Wersja MX Master 4 for Business ułatwia życie zarówno pracownikom, jak i zespołom IT. Wdrożenie myszy w całej organizacji jest niezwykle proste. Dzięki platformie Logitech Sync, dział IT może monitorować i zarządzać urządzeniami zdalnie, bez konieczności podchodzenia do każdego biurka. Dodatkowo, technologia Logi Bolt zapewnia niezawodne i bezpieczne połączenie, nawet w zatłoczonych przestrzeniach biurowych, co pozwala pracownikom skupić się na zadaniach, bez technicznych przeszkód.







Logitech udowadnia, że wydajność może iść w parze z odpowiedzialnością. MX Master 4 to kolejny produkt, w którym postawiono na zrównoważone rozwiązania. Co najmniej 48% plastiku pochodzi z recyklingu, a aluminium użyte do stworzenia rolki jest niskoemisyjne. Bateria została zaprojektowana z myślą o minimalizacji śladu węglowego – zawiera 100% kobaltu z recyklingu. Nawet opakowanie zostało wykonane z certyfikowanego papieru FSC.







Specyfikacja techniczna



● Rolka przewijania z technologią MagSpeed: przewijaj do 1000 linii na sekundę, aby pracować szybciej.

● Czujnik 8000 DPI: zapewnia płynne i dokładne śledzenie ruchu na praktycznie każdej powierzchni, w tym na szkle.

● Ciche kliknięcia: zapewniają satysfakcjonujące wrażenia dotykowe przy 90% mniejszym hałasie (w porównaniu z MX Master 3), idealne do środowisk takich jak otwarte przestrzenie i wspólne biura.

● Szybkie ładowanie USB-C: 1 minuta ładowania zapewnia do 3 godzin użytkowania, a pełne naładowanie wystarcza na 70 dni, dzięki czemu możesz pracować bez przerw (kabel ładujący nie jest dołączony).

● Parowanie wielu urządzeń: łącz się i przełączaj między maksymalnie trzema urządzeniami — laptopami, komputerami stacjonarnymi lub tabletami — bez przerw. Kompatybilność z różnymi systemami operacyjnymi pozwala użytkownikom przełączać się za pomocą pierścienia akcji lub przycisków Easy-Switch, a nawet przesyłać pliki między urządzeniami za pomocą Logi Options+.



MX Master 4 będzie dostępna w kolorach grafitowym i jasnoszarym. MX Master 4 dla komputerów Mac będzie dostępny w kolorach biało-srebrnym i czarnym. Cena wynosi 549 PLN, a każdy zakup obejmuje bezpłatną miesięczną subskrypcję Adobe Creative Cloud z aplikacjami takimi jak: Photoshop, Lightroom i Premiere Pro. MX Master 4 for Business będzie dostępna w kolorze grafitowym na stronie logitech.com oraz u autoryzowanych sprzedawców w cenie 609 PLN.

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



