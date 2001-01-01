Środa 1 października 2025 M5 z 15% wzrostem wydajności CPU i 35% mocniejszym IGP?

Autor: Wedelek | źródło: YT | 21:03 Rosyjski YouTuber kryjący się za Nickiem Wylsacom twierdzi, że ma dostęp do nadchodzącego iPada Pro z SoC M5. Normalnie pewnie byśmy to zignorowali gdyby nie fakt, że wcześnie miał on już dostęp do przedpremierowego tabletu z M4, a publikowane przez niego dane niemal w 100% pokryły się z tym co finalnie dostaliśmy. Wracając jednak do mięska, to Wylscaom twierdzi, że w porównaniu do M4 IPC pojedynczego rdzenia M5 wzrosło o około 12%, a wydajność całego procesora (wszystkie rdzenie) będzie lepsza o solidne 15%. Prawdziwa rewolucja ma się dokonać w przypadku IGP, którego wydajność podskoczy o 35%.



Z ujawnionych danych dowiadujemy się też, że nowy iPad w podstawowej konfiguracji dostanie 12GB RAMu i 256GB nośnik SSD, a za dodatkowe miejsce trzeba będzie oczywiście słono zapłacić.





