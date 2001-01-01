Twoje PC  
Zarejestruj się na Twoje PC
TwojePC.pl | PC | Komputery, nowe technologie, recenzje, testy
M E N U
  0
 » Nowości
0
 » Archiwum
0
 » Recenzje / Testy
0
 » Board
0
 » Rejestracja
0
0
  
Szukaj @ TwojePC
 

w Newsach i na Boardzie
 
TwojePC.pl © 2001 - 2025
Środa 1 października 2025 
    

Microsoft reorganizuje GamePassa i podnosi cenę pakietu Ultimate


Autor: Wedelek | źródło: Microsoft | 21:21
Ktoś w Microsofcie zdecydował, że trzeba uporządkować ofertę GamePassa tak by była bardziej przejrzysta i przy tym bardziej dochodowa. Wywalono więc to co było i zbudowano od nowa trzy plany: Essential, Premium i Ultimate wyceniając je odpowiednio na $10, $15 i $30. W najtańszym planie klienci dostaną katalog minimum 50 gier i możliwość grania online oraz w chmurze, a także pewne benefity do gier online. Wyższy tier, czyli Premium zapewni 200 tytułów i dostęp do gier Microsoftu w roku ich wydania.

Jeśli natomiast zależy nam na graniu w premierowe tytuły, to musimy kupić Ultimate. W tym przypadku dostaniemy co najmniej 75 nowych gier rocznie (dostępnych w dniu ich premiery) oraz dostęp do ponad 400 gier, w tym katalogów Ubisoft+ Classic i EA Play. Trzeba przyznać, że choć te $30 to sporo, to jednak biorąc pod uwagę ceny nowych gier wciąż wydaje się to być akceptowalnym wydatkiem.


 
    
K O M E N T A R Z E
    

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

     
D O D A J   K O M E N T A R Z
    

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.

    