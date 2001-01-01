Środa 1 października 2025 Microsoft reorganizuje GamePassa i podnosi cenę pakietu Ultimate

Autor: Wedelek | źródło: Microsoft | 21:21 Ktoś w Microsofcie zdecydował, że trzeba uporządkować ofertę GamePassa tak by była bardziej przejrzysta i przy tym bardziej dochodowa. Wywalono więc to co było i zbudowano od nowa trzy plany: Essential, Premium i Ultimate wyceniając je odpowiednio na $10, $15 i $30. W najtańszym planie klienci dostaną katalog minimum 50 gier i możliwość grania online oraz w chmurze, a także pewne benefity do gier online. Wyższy tier, czyli Premium zapewni 200 tytułów i dostęp do gier Microsoftu w roku ich wydania.



Jeśli natomiast zależy nam na graniu w premierowe tytuły, to musimy kupić Ultimate. W tym przypadku dostaniemy co najmniej 75 nowych gier rocznie (dostępnych w dniu ich premiery) oraz dostęp do ponad 400 gier, w tym katalogów Ubisoft+ Classic i EA Play. Trzeba przyznać, że choć te $30 to sporo, to jednak biorąc pod uwagę ceny nowych gier wciąż wydaje się to być akceptowalnym wydatkiem.





