Twoje PC  
Zarejestruj się na Twoje PC
TwojePC.pl | PC | Komputery, nowe technologie, recenzje, testy
M E N U
  0
 » Nowości
0
 » Archiwum
0
 » Recenzje / Testy
0
 » Board
0
 » Rejestracja
0
0
  
Szukaj @ TwojePC
 

w Newsach i na Boardzie
 
TwojePC.pl © 2001 - 2025
Środa 1 października 2025 
    

Intel szykuje trzy nowe rodziny CPU Ultra X?


Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 21:35
Od pewnego czasu krążą plotki o nowych procesorach Intela z serii Ultra X, które miałyby uzupełnić ofertę CPU dedykowanych dla entuzjastów. Niedawno do informacji tych dorzucono sugestię, że planowane SKU są powiązane z układami z rodziny Panther Lake, których premiera ma się odbyć już niebawem, a konkretnie podczas Tech Tour 2025. Jeden z użytkowników platformy X poszedł nawet dalej i podał specyfikację modelu Ultra X7 358H, który miałby rzekomo dostać 4 wydajne rdzenie P, 8 efektywnych E, 4 niskonapięciowe LPE oraz układ IGP wyposażony w aż 12 jednostek Xe3.

Co więcej nie byłby to najmocniejszy z procesorów, bo ponoć seria X ma obejmować układy Ultra X3, X5, X7 oraz X9. Co ciekawe nikt nie potrafi powiedzieć co w sumie znaczy ten X i czym te układy miałyby się różnic od „zwykłych” Ultra.

 
    
K O M E N T A R Z E
    

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

     
D O D A J   K O M E N T A R Z
    

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.

    