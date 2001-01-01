Środa 1 października 2025 Intel szykuje trzy nowe rodziny CPU Ultra X?

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 21:35 Od pewnego czasu krążą plotki o nowych procesorach Intela z serii Ultra X, które miałyby uzupełnić ofertę CPU dedykowanych dla entuzjastów. Niedawno do informacji tych dorzucono sugestię, że planowane SKU są powiązane z układami z rodziny Panther Lake, których premiera ma się odbyć już niebawem, a konkretnie podczas Tech Tour 2025. Jeden z użytkowników platformy X poszedł nawet dalej i podał specyfikację modelu Ultra X7 358H, który miałby rzekomo dostać 4 wydajne rdzenie P, 8 efektywnych E, 4 niskonapięciowe LPE oraz układ IGP wyposażony w aż 12 jednostek Xe3.



Co więcej nie byłby to najmocniejszy z procesorów, bo ponoć seria X ma obejmować układy Ultra X3, X5, X7 oraz X9. Co ciekawe nikt nie potrafi powiedzieć co w sumie znaczy ten X i czym te układy miałyby się różnic od „zwykłych” Ultra.

