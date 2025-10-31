Zgarnij super mysz przy zakupie komputera OPTIMUS E-sport GA520T-CR2 - nie przegap tej promocji

Autor: Adam | 10:12 Zakup komputera stacjonarnego to decyzja, która wymaga zastanowienia nad tym, jak urządzenie będzie wykorzystywane w codziennym życiu. A jeżeli przy okazji zakupu otrzymasz bardzo przydatne urządzenie? Do 31.10.2025 roku w Media Expert trwa promocja „Złap złotą chwilę z Optimusem”, dzięki której kupujący mogą odebrać mysz Corsair RGB Harpoon gaming o wartości 240 zł. Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z zakupu na raty w ramach akcji „Do 40 rat 0% i w tym roku nie płacisz RRSO 0%”. Ofertę uzupełniają też rozwiązania dla firm, takie jak leasing dla nowych subskrybentów oraz do 100 zł rabatu na start w aplikacji. To sprawia, że zakup komputera można dopasować do własnych potrzeb finansowych i planów użytkowych.



Specyfikacja techniczna – podzespoły dla wymagających



Jakie sprzęty biorą udział w promocji? OPTIMUS E-sport GA520T-CR2 bazuje na procesorze AMD Ryzen 5 5600X, który dysponuje sześcioma rdzeniami i dwunastoma wątkami, co pozwala na komfortową obsługę gier, programów i aplikacji wielozadaniowych. Taktowanie bazowe procesora wynosi 3,7 GHz, a w trybie turbo osiąga do 4,6 GHz, co daje przestrzeń do dynamicznego działania w różnych scenariuszach pracy. Wydajność uzupełnia 16 GB pamięci RAM DDR4, co w większości zastosowań – od gier po programy graficzne – stanowi wystarczający zasób pamięci operacyjnej. Użytkownicy, którzy planują bardziej wymagające projekty, mają możliwość rozbudowy RAM do większej wartości dzięki dostępnym slotom.



Karta graficzna Radeon RX 7600 z 8 GB pamięci GDDR6 odpowiada za generowanie obrazu. Model ten wspiera nowoczesne technologie graficzne i pozwala na komfortowe korzystanie z gier w rozdzielczości Full HD, a także obsługuje wyższe ustawienia jakości grafiki w wielu produkcjach. W połączeniu z odpowiednim monitorem można uzyskać płynność animacji oraz szczegółowość obrazu, co docenią osoby zainteresowane zarówno grami, jak i obróbką wideo czy grafiką.



W komputerze zastosowano dysk SSD o pojemności 1 TB, który łączy dużą przestrzeń na dane z szybkim czasem dostępu do plików. Dzięki temu uruchamianie systemu Windows 11 Home i aplikacji odbywa się płynnie, a gry i programy wczytują się szybciej niż w przypadku tradycyjnych dysków HDD. Rozwiązanie to sprawdza się nie tylko w grach, ale również podczas pracy z dużymi plikami, na przykład w edycji wideo.



Obudowa i złącza







Producent zastosował klasyczną obudowę typu tower, która ułatwia dostęp do wnętrza komputera i ewentualną rozbudowę. Na froncie oraz z tyłu obudowy znajdują się porty USB, w tym USB 3.0, co pozwala na wygodne podłączenie akcesoriów, nośników danych czy urządzeń peryferyjnych. Dodatkowo obecne są złącza audio, HDMI i DisplayPort, umożliwiające podłączenie monitorów oraz zestawów słuchawkowych. Obudowa zapewnia także odpowiednią cyrkulację powietrza, a zamontowane wentylatory wspierają chłodzenie podzespołów podczas intensywnej pracy.



System operacyjny



Komputer działa pod kontrolą systemu Windows 11 Home, który oferuje nowoczesny interfejs i obsługę aktualnych rozwiązań programowych. Dzięki temu użytkownik może korzystać z szerokiej gamy aplikacji biurowych, multimedialnych oraz gamingowych. Windows 11 zapewnia także dostęp do aktualizacji bezpieczeństwa, a interfejs został zoptymalizowany pod kątem wygody i wielozadaniowości.



Możliwości finansowania i promocje



Wybierając komputer OPTIMUS E-sport GA520T-CR2 w dniach od 1 do 31 października 2025 r., można skorzystać z promocji „Złap złotą chwilę z Optimusem”, w ramach której klient otrzymuje mysz Corsair RGB Harpoon gaming o wartości 240 zł. To dodatkowe akcesorium sprawia, że zestaw komputerowy staje się pełniejszy już w momencie zakupu. Na stronie promocyjnej znajdziecie również inne ciekawe zestawy komputerów z serii OPTIMUS, na które także obowiązuje promocją z myszą.



Osoby planujące zakup mogą również wybrać opcję ratalną w ramach akcji „Do 40 rat 0% i w tym roku nie płacisz RRSO 0%”. Dzięki temu komputer można nabyć bez ponoszenia dodatkowych kosztów kredytowych. Firmy mają z kolei możliwość skorzystania z oferty leasingu dla nowych subskrybentów, który również dostępny jest bez opłat początkowych. Użytkownicy aplikacji Media Expert mogą liczyć na dodatkowy bonus finansowy w postaci rabatu do 100 zł na start.



Podsumowanie



OPTIMUS E-sport GA520T-CR2 to komputer stacjonarny, który łączy procesor AMD Ryzen 5 5600X, kartę graficzną Radeon RX 7600 i dysk SSD 1 TB, oferując konfigurację dostosowaną do codziennej pracy, multimediów i gier. Zastosowane podzespoły dają przestrzeń do komfortowego działania zarówno w rozrywce, jak i w pracy biurowej czy kreatywnej. Do 31 października 2025 roku zakup tego modelu w Media Expert można połączyć z różnymi promocjami – od odbioru darmowej myszy, przez raty 0%, aż po leasing i rabaty aplikacyjne. Dzięki temu użytkownik ma możliwość dopasowania sposobu finansowania zakupu do swoich potrzeb, jednocześnie zyskując sprzęt gotowy do codziennego użytkowania.













Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert


