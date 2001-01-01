Piątek 3 października 2025 Nowa myszka od LOGITECH! Model MX Master 4 już w Media Expert

Autor: Adam | 08:02 Nowa mysz LOGITECH MX Master 4 trafiła na rynek jako kontynuacja serii dla użytkowników szukających uniwersalnego narzędzia. W Media Expert jest dostępna już za 549 zł. Sprawdź, co potrafi!



Seria MX Master od lat cieszy się uznaniem wśród użytkowników stawiających na komfort, funkcjonalność i szerokie możliwości konfiguracji. Wersje 2S i 3S były popularne w środowiskach biurowych i twórczych. Nowy model MX Master 4 jest bezpośrednim następcą tej linii – zachowuje wiele dotychczasowych rozwiązań, a jednocześnie wprowadza zmiany odświeżające ofertę. MX Master 4 oferuje wsparcie dla haptyki (sprzężenie zwrotne), nowy interfejs Actions Ring oraz odświeżoną konstrukcję fizyczną.



Na tle konkurencyjnych modeli, które koncentrują się na grach i wysokiej częstotliwości próbkowania, seria MX pozostaje ukierunkowana na produktywność, ergonomię i personalizację. Lepsze dopasowanie do codziennego workflow stanowi jej przewagę nad myszami stricte gamingowymi.







Kluczowe zalety



- W obszarze kciuka znajduje się panel „Haptic Sense”, generujący subtelne wibracje w odpowiedzi na gesty i interakcje z funkcją Actions Ring. Intensywność drgań można regulować w aplikacji Logitech Options+.



- Sensor obsługuje do 8000 DPI z technologią Darkfield, co zapewnia precyzyjne śledzenie także na powierzchniach szklanych.



- Waga wynosi około 150 g, ze względu na dodanie mechanizmu haptycznego i dodatkowych komponentów.



- Konstrukcja zachowuje dwa główne kółka (ze zmianą trybu przewijania między skokowym a płynnym), kółko boczne oraz przyciski dodatkowe z nowym przyciskiem gestów. Powierzchnia jest bardziej odporna na ślady i łatwiejsza w czyszczeniu.



- Bateria o pojemności 500 mAh zapewnia do 70 dni pracy. Ładowanie odbywa się przez USB-C.



- Łączność obsługuje dwa tryby: Bluetooth Low Energy i odbiornik USB-C (Logi Bolt), co pozwala na szybkie przełączanie między urządzeniami.







Tryb gestów umożliwia przesuwanie kursora lub wykonywanie określonych czynności, takich jak przełączanie pulpitów czy minimalizowanie okien. Actions Ring w formie okrągłego menu pozwala przypisywać skróty, sekwencje i funkcje aplikacji do poszczególnych stref. Sprzężenie haptyczne daje subtelne potwierdzenie aktywacji, dzięki czemu użytkownik odczuwa moment rejestracji gestu, bez konieczności patrzenia na ekran.



W pracy z grafiką, dokumentami czy programami CAD funkcje gestów i konfigurowalne skróty przyspieszają wykonywanie powtarzalnych zadań. Logi Options+ umożliwia tworzenie profili przypisanych do konkretnych aplikacji.



LOGITECH MX Master 4 jest dostępny w sieci Media Expert już za 549 zł. Kupując mysz w Media Expertmożesz skorzystać z opcji - kup teraz, zapłać za 30 dni PayPo – Zapłać później, bez dodatkowych kosztów. Trwa także oferta do 100 zł rabatu na start w apce. Mysz jest oferowana w kolorach grafitowym, jasnoszarym i białym w wersji dla PC i dla komputerów Mac.



MX Master 4 wprowadza istotne usprawnienia dla osób intensywnie korzystających z gestów i potrzebujących lepszego sprzężenia zwrotnego. Haptyka i nowy interfejs stanowią wyróżnik tej wersji, szczególnie dla użytkowników wcześniejszych generacji. Z kolei możliwości konfiguracji w Logi Options+ pozwalają dostosować ją do różnych aplikacji i potrzeb.











---

Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert

