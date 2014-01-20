Twoje PC  
Zarejestruj się na Twoje PC
TwojePC.pl | PC | Komputery, nowe technologie, recenzje, testy
M E N U
  0
 » Nowości
0
 » Archiwum
0
 » Recenzje / Testy
0
 » Board
0
 » Rejestracja
0
0
  
Szukaj @ TwojePC
 

w Newsach i na Boardzie
 
TwojePC.pl © 2001 - 2025
Środa 1 października 2025 
    

AMD ma nowy upłynniacz ruchu


Autor: Wedelek | źródło: WCCFtech | 21:49
AMD ulepszyło swoją technologię Fluid Motion Frames wprowadzając do wersji 2.1 nowy algorytm upłynniający animację podczas szybkiego ruchu gracza lub otaczających go obiektów. Rozwiązanie nazwane Fast Motion Response działa w dwóch trybach: Repeat Frame oraz Blended Frame. W pierwszym z nich priorytetem jest wysoka jakość obrazu uzyskiwana poprzez wygenerowanie dodatkowej klatki animacji będącej de facto kopią poprzedniej. W przypadku Blended Frame nowa klatka jest tworzona, jak sama nazwa wskazuje, z połączenia dwóch sąsiadujących ze sobą klatek animacji poprzez nałożenie ich na siebie i zastosowanie przeźroczystości.

Przy szybkim ruchu daje to złudzenie płynniejszej animacji bez konieczności zużywania cennych zasobów na generowanie klatek z wykorzystaniem bardziej zasobożernych algorytmów, np. bazujących na AI.

Jeśli natomiast ruch jest wolniejszy, to wtedy wykorzystywane są bardziej zaawansowane narzędzia, w tym Frame Generator. Ich ustawienia można modyfikować z poziomu panelu sterowników Adrenaline. Podobnie sprawa ma się z Fast Motion Response, z tym, że rozwiązanie to na razie jest dostępne tylko dla nielicznych.

Mówiąc prościej nie znajdziemy go w standardowych sterownikach dla Radeonów i żeby go przetestować należy pobrać przeznaczone dla testerów sterowniki Pytorch Edition 25.20.01.14. Wiążą się z tym dwie niedogodności. Po pierwsze sterowniki te mogą działać niestabilnie, a przy tym są one kompatybilne tylko z Radeonami RX 7000 i RX 9000.


 
    
K O M E N T A R Z E
    

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

     
D O D A J   K O M E N T A R Z
    

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.

    