Poniedziałek 6 października 2025 AMD szykuje wariant Radeona PRO W7900 na rynek Chiński?

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 06:04 W sterownikach AMD pojawił się wpis z SKU nowego wariantu karty Radeon PRO W7900 z dopiskiem D. Na ten moment nie wiadomo co do za karta, ale ptaszki ćwierkają, że jest to przycięty wariant, przeznaczony na rynek chiński. Dla kontekstu aktualnie AMD sprzedaje dwa warianty W7900 – „zwykły” model oraz Dual Slot. W obu przypadkach mamy do czynienia z GPU na bazie architektury Navi 31 (RDNA 3) z 6144 jednostkami strumieniowymi, który wspiera 48GB pamięci RAM typu GDDR6 18 Gb/s z ECC (korekcja błędów).



Takie same są też zegary rdzenia graficznego – 2,5GHz oraz wydajność na poziomie 61 TFLOPSów, a karty różnią się w zasadzie tylko grubością chłodzenia i ceną.



Jak będzie w przypadku wariantu D, tego nie wiadomo. Być może AMD zdecyduje się po prostu na opchnięcie chińczykom starszych układów na bazie RDNA3 z okrojoną ilością pamięci RAM, co miałoby sens. Zwłaszcza, że coraz częściej mówi się o premierze kolejnej generacji mikroarchitektury.





