Nieoficjalna specyfikacja techniczna układów Panther Lake


Autor: Wedelek | źródło: Chiphell via X | 06:14
Intel wciąż szykuje się do prezentacji swoich najnowszych procesorów mobilnych z rodziny Panther Lake, a tymczasem do sieci trafiła specyfikacja techniczna planowanych modeli. Seria obejmie 12 modeli podzielonych na trzy segmenty: Core Ultra X (topowe), Core Ultra (standardowe) i energooszczędne Panther Lake-U dla ultrabooków. Procesory zbudowane są w zaawansowanym procesie technologicznym Intel 18A (1,8nm), z nową architekturą hybrydową łączącą ulepszone rdzenie wydajnościowe Cougar Cove (P), energooszczędne Darkmont (E) i niskonapięciowe Skymont(LP-E).

Asem w rękawie Intela ma być system Thread Director optymalizujący przydział zadań między rdzenie, który ma podnieść wydajność procesora przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii. W topowych modelach Core Ultra X znajdzie się nowa grafika Xe3 „Celestial” z 12 rdzeniami GPU, standardowe modele wyposażone będą w 4 rdzenie graficzne lub w przypadku Core Ultra 5 X338H w 10 rdzeni GPU.

Oficjalna prezentacja architektury Panther Lake nastąpi 9 października 2025 r., a testy i recenzje pojawią się dopiero po CES 2026. Wtedy też ruszy sprzedaż laptopów wyposażonych w wymienione poniżej układy.


Źródło: WCCFTech

 
    
