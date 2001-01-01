Poniedziałek 6 października 2025 AMD podpisuje umowę z OpenAI

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 06:21 Dziś firmy AMD i OpenAI ogłosiły zawarcie ostatecznej umowy, na mocy której rozwiązania AMD staną się fundamentem rozwoju globalnej infrastruktury AI tej firmy. W ramach partnerstwa OpenAI wdroży akceleratory AMD o łącznej mocy 6 GW – pierwszy 1 GW trafi do użytku w drugiej połowie 2026 roku, wykorzystując układy AMD Instinct MI450. Wieloetapowa współpraca umacnia pozycję AMD jako strategicznego partnera OpenAI oraz umożliwia szerokie wdrożenie technologii AMD w kolejnych generacjach infrastruktury AI twórcy ChatGPT. Szacuje się, że porozumienie przełoży się na dziesiątki miliardów dolarów rocznych przychodów dla AMD, jednocześnie przyspieszając rozwój i skalowanie systemów OpenAI.



Najważniejsze punkty umowy to m.in.:



Wieloletnia i wielogeneracyjna współpraca przekładająca się na wdrożenie 6 GW akceleratorów AMD Instinct w ramach następnej generacji infrastruktury OpenAI.



Istotne wsparcie dla otwartej i skalowalnej architektury AMD, a także potwierdzenie wiodącej pozycji AMD na gruncie systemów HPC i AI.



W celu lepszego zgrania wspólnych interestów firma AMD zagwarantowała OpenAI uzależnioną od wyników opcję nabycia 160 milionów akcji AMD w miarę osiągania określonych kamieni milowych.



Pierwsze wdrożenie powinno rozpocząć się w drugiej połowie 2026 roku wraz z następnej generacji akceleratorami AMD Instinct MI450 oraz systemami w skali rackowej.



