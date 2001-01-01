Twoje PC  
Poniedziałek 6 października 2025 
    

Microsoft testuje Xbox Cloud Gaming z reklamami


Autor: Wedelek | źródło: The Verge | 06:28
Microsoft w ramach wewnętrznych testów przekazał swoim pracownikom dostęp do darmowej wersji Xbox Cloud Gaming z reklamami. Usługa pozwoli użytkownikom uruchamiać wybrane gry na serwerach Microsoftu i streamować na urządzenie użytkownika. Rozwiązanie to wymaga posiadania kopii streamowanego tytułu. Wyjątek stanowią klasyczne tytuły retro udostępnione przez sam Microsoft oraz produkcje udostępniane w ramach weekendowych akcji Free Play Days.

Aby skorzystać z Xbox Cloud Gaming będzie trzeba obejrzeć około dwuminutowy blok reklam. Będą też limity. Na ten moment sesja nie będzie mogła przekroczyć jednej godziny a w miesiącu za darmo będzie można pograć przez maksymalnie pięć godzin. Ewentualne zmiany w tym zakresie zostaną wprowadzone po zamknięciu beta-testów.

 
    
