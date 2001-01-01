|
TwojePC.pl © 2001 - 2025
|
|
|
|Poniedziałek 6 października 2025
|
|
|
|
|
Microsoft testuje Xbox Cloud Gaming z reklamami
Autor: Wedelek | źródło: The Verge | 06:28
|
|Microsoft w ramach wewnętrznych testów przekazał swoim pracownikom dostęp do darmowej wersji Xbox Cloud Gaming z reklamami. Usługa pozwoli użytkownikom uruchamiać wybrane gry na serwerach Microsoftu i streamować na urządzenie użytkownika. Rozwiązanie to wymaga posiadania kopii streamowanego tytułu. Wyjątek stanowią klasyczne tytuły retro udostępnione przez sam Microsoft oraz produkcje udostępniane w ramach weekendowych akcji Free Play Days.
Aby skorzystać z Xbox Cloud Gaming będzie trzeba obejrzeć około dwuminutowy blok reklam. Będą też limity. Na ten moment sesja nie będzie mogła przekroczyć jednej godziny a w miesiącu za darmo będzie można pograć przez maksymalnie pięć godzin. Ewentualne zmiany w tym zakresie zostaną wprowadzone po zamknięciu beta-testów.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|D O D A J K O M E N T A R Z
|
|
|
|
Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.
|
|
|
|
|