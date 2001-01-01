Poniedziałek 6 października 2025 Microsoft wymusi na użytkownikach zakładanie konta podczas instalacji Windowsa

Autor: Wedelek | 06:44 Mimo krytyki Microsoft idzie w zaparte i wraz z najnowszą aktualizacją Windowsa chce wymusić na użytkownikach zakładanie konta online podczas instalacji tego systemu. Podobna praktyka ma miejsce już od dawna, ale do tej pory można było skorzystać z linii komend żeby ominąć kłopotliwy fragment. Teraz ma to być niemożliwe, a system bez konta się nie skonfiguruje. Oficjalnie jest to związane z wprowadzeniem nowych mechanizmów AI i zabezpieczeń Windows Halo.



Ciekawe co na to użytkownicy.

