Poniedziałek 6 października 2025 
    

Microsoft wymusi na użytkownikach zakładanie konta podczas instalacji Windowsa


Autor: Wedelek | 06:44
Mimo krytyki Microsoft idzie w zaparte i wraz z najnowszą aktualizacją Windowsa chce wymusić na użytkownikach zakładanie konta online podczas instalacji tego systemu. Podobna praktyka ma miejsce już od dawna, ale do tej pory można było skorzystać z linii komend żeby ominąć kłopotliwy fragment. Teraz ma to być niemożliwe, a system bez konta się nie skonfiguruje. Oficjalnie jest to związane z wprowadzeniem nowych mechanizmów AI i zabezpieczeń Windows Halo.

Ciekawe co na to użytkownicy.

 
    
