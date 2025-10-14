Zgarnij rabat 50% na monitor przy zakupie komputera ACER - nie zwlekaj!

W Media Expert ruszyła właśnie bardzo ciekawa promocja. Przy zakupie wybranego komputera Acer, możesz zakupić monitor 50% taniej. Akcja obowiązuje do 14.10.2025 r. Dodatkowo dostępna jest oferta „30 rat 0% i kod rabatowy o wartości 2 rat na kolejne zakupy" oraz możliwość uzyskania do 100 zł rabatu na start w aplikacji.



Do wyboru masz m.in ACER Nitro N50-656. Jest to komputer stacjonarny, który łączy wydajność procesora Intel Core i5-14400F z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 5060 z obsługą DLSS 4. Skierowany jest do użytkowników poszukujących sprzętu gotowego do różnych zastosowań – od pracy po gry. Komputer wyposażony jest w 32 GB pamięci RAM i dysk SSD o pojemności 1 TB, co pozwala na sprawne działanie nawet przy intensywnym użytkowaniu. Zastosowane rozwiązania chłodzenia oraz konstrukcja obudowy mają na celu utrzymanie stabilnej pracy. Model ten reprezentuje serię Nitro, znaną z połączenia nowoczesnych komponentów i zrównoważonego podejścia do wydajności.



ACER Nitro N50-656 to komputer stacjonarny przeznaczony dla osób, które szukają wydajnej konfiguracji w rozsądnych proporcjach między mocą a efektywnością energetyczną. Producent wyposażył go w procesor Intel Core i5-14400F, należący do 14. generacji jednostek Intel, który dzięki architekturze hybrydowej łączy rdzenie Performance i Efficient, zapewniając płynność działania w wielu równoległych zadaniach. Taktowanie bazowe i5-14400F wynosi 2,5 GHz, z możliwością zwiększenia częstotliwości do 4,7 GHz w trybie Turbo Boost, co pozwala na dynamiczne dopasowanie wydajności do aktualnych potrzeb użytkownika.







Zastosowana karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 5060 z technologią DLSS 4 reprezentuje najnowsze podejście do renderowania i skalowania obrazu. Dzięki wsparciu sztucznej inteligencji możliwe jest uzyskanie wyższej liczby klatek na sekundę bez zauważalnej utraty jakości grafiki. Rozwiązanie to jest przydatne nie tylko w grach, ale także w zastosowaniach kreatywnych, takich jak montaż wideo, edycja zdjęć czy projektowanie 3D. Układ graficzny opiera się na architekturze Ada Lovelace, która wprowadza bardziej zaawansowane jednostki RT i Tensor, poprawiające efektywność obliczeniową w środowiskach wymagających pracy w czasie rzeczywistym.



Komputer posiada 32 GB pamięci DDR5, co stanowi solidną podstawę do pracy z rozbudowanymi aplikacjami i wielozadaniowością. W połączeniu z dyskiem SSD NVMe o pojemności 1 TB system operacyjny Windows 11 Home uruchamia się szybko, a transfery danych pozostają na wysokim poziomie. Dla użytkowników, którzy przechowują duże ilości plików multimedialnych, dysk ten zapewnia komfortowy zapas przestrzeni bez konieczności sięgania po zewnętrzne nośniki danych.



Obudowa ACER Nitro N50-656 została zaprojektowana w charakterystycznym dla serii stylu – z akcentami LED i subtelnym wykończeniem, które odróżnia ją od standardowych konstrukcji biurowych. Z przodu umieszczono złącza ułatwiające szybkie podłączanie urządzeń peryferyjnych, takich jak słuchawki, dyski czy pendrive’y. Tylny panel oferuje bogaty zestaw portów, w tym HDMI, DisplayPort, USB 3.2 oraz Ethernet, co umożliwia podłączenie kilku monitorów, kontrolerów i urządzeń sieciowych bez konieczności korzystania z dodatkowych adapterów.



Konstrukcja chłodzenia została opracowana z myślą o zachowaniu stabilnej pracy nawet podczas długotrwałego obciążenia. System wentylatorów wspomaga cyrkulację powietrza wewnątrz obudowy, co ogranicza nagrzewanie się komponentów i poprawia kulturę pracy. Zastosowane rozwiązania pozwalają na utrzymanie równowagi między wydajnością a poziomem hałasu, co jest istotne w kontekście domowego użytkowania lub pracy w biurze.



ACER Nitro N50-656 obsługuje łączność bezprzewodową Wi-Fi 6E, co zapewnia stabilne i szybkie połączenie internetowe bez potrzeby stosowania kabla LAN. Dodatkowo wbudowany moduł Bluetooth ułatwia komunikację z akcesoriami takimi jak mysz, klawiatura, głośniki czy kontrolery gier. W zestawie znajduje się system operacyjny Windows 11 Home, co oznacza gotowość do pracy zaraz po uruchomieniu.







Jednym z monitorów dostępny w tej promocji jest Acer Nitro ED240QS3bmiipx o przekątnej 23,6 cala i rozdzielczości Full HD (1920×1080). Zastosowana matryca typu VA zapewnia dobre kontrasty i głęboką czerń, a zakrzywiony ekran (curved) zwiększa immersję podczas oglądania i grania. Częstotliwość odświeżania wynosi aż 180 Hz, co sprzyja płynnemu obrazowi i ogranicza efekt rozrywania (tearing). Czas reakcji matrycy to 1 ms przy wykorzystaniu technologii VRB (Visual Response Boost), co pomaga w eliminacji rozmyć i ghostingu w dynamicznych scenach. Monitor obsługuje technologię FreeSync, więc jeśli Twój sprzęt wspiera tę funkcję, możesz uniknąć zakłóceń obrazu. Dodatkowo producent zadbał o ochronę wzroku użytkownika poprzez technologię BlueLightShield, która redukuje emisję niebieskiego światła. Z opinii użytkowników z Media Expert wynika, że monitor jest dobrze oceniany (średnia ocen 5/5) i często chwalony za dobrą jakość obrazu jak na tę cenę.



Komputer jest częścią programu promocyjnego „Rabat 50% na monitor Acer”, w ramach którego po zakupie wybranego komputera marki Acer i wpisaniu kodu P-27147 cena monitora zostaje obniżona o połowę. Pamiętajcie, że akcja obowiązuje tylko do 14.10.2025 r. Pełna lista modeli biorących udział w akcji znajduje się tutaj. Warto również wspomnieć o innych ofertach, takich jak „30 rat 0% i kod rabatowy o wartości 2 rat na kolejne zakupy”, umożliwiających rozłożenie płatności w wygodny sposób, oraz do 100 zł rabatu na start w aplikacji dla nowych użytkowników.











