Jak zadbać o bezpieczeństwo aplikacji webowych w chmurze?

DevSecOps i automatyzacja bezpieczeństwa aplikacji webowych

Metodologia DevSecOps wprowadza paradygmat, gdzie bezpieczeństwo aplikacji webowych staje się integralną częścią całego cyklu rozwoju oprogramowania. Automatyzacja procesów kontroli bezpieczeństwa umożliwia wykrywanie luk w kodzie na najwcześniejszych etapach developmentu.

Nieodzowną częścią jest tzw. praktyka shift-left security, która oznacza przesunięcie testów bezpieczeństwa na początek procesu tworzenia oprogramowania. Stosuje się też m.in. Static Application Security Testing (SAST), który analizuje kod źródłowy bez uruchamiania aplikacji. Do weryfikacji z zewnątrz poprzez symulację ataków stosuje się Dynamic Application Security Testing (DAST). Podczas gdy Interactive Application Security Testing (IAST) dostarcza deweloperom szybki i precyzyjny feedback.

Ważnym elementem strategii jest integracja z pipeline'ami CI/CD. Gwarantuje, że każda zmiana w kodzie przechodzi przez rygorystyczną kontrolę bezpieczeństwa bez wpływu na szybkość wdrożeń.

Przejdźmy teraz do CNAPP, które rozszerza to podejście na całą infrastrukturę chmurową.

CNAPP – jedna platforma, pełna kontrola

Cloud-Native Application Protection Platform (CNAPP) łączy w sobie bezpieczeństwo chmury (CSPM), ochronę obciążeń chmurowych (CWPP), analizę infrastruktury jako kodu (IaC) oraz zabezpieczenia kontenerów i Kubernetes w jednym rozwiązaniu. Upraszcza zarządzanie oraz zmniejsza ryzyko błędów. Jednolity panel kontrolny pozwala na kompleksowe zarządzanie poprzez jeden interfejs.

CNAPP wykorzystuje zaawansowane technologie, w tym uczenie maszynowe, do wykrywania nietypowych zachowań i zagrożeń typu zero-day w czasie rzeczywistym. Platforma monitoruje zgodność z międzynarodowymi standardami, takimi jak SOC 2, ISO 27001 czy PCI DSS, automatyzując audyty i generując raporty.

Czy Twoje aplikacje webowe są bezpieczne?

Transformacja w kierunku zintegrowanego modelu bezpieczeństwa aplikacji webowych i chmury wymaga nie tylko wiedzy technicznej, ale też zrozumienia specyfiki biznesu. Wdrożenie metodologii DevSecOps, optymalizacja konfiguracji platform CNAPP oraz implementacja zaawansowanych systemów monitoringu wymagają doświadczonego partnera technologicznego.

