Zdjęcia, które sprzedają - rola packshotów w marketingu

Każdy właściciel sklepu internetowego wie, że klient podejmuje decyzję zazwyczaj w kilka sekund. O tym, czy doda produkt do koszyka, decyduje w większości przypadków atrakcyjność prezentacji towaru. Opisy są ważne, ale to właśnie wizualizacja działa na emocje i poczucie bezpieczeństwa, że zamówienie będzie odpowiadało na konkretne potrzeby nabywcy. Dowiedz się, dlaczego warto inwestować w zdjęcia reklamowe i kto jest je w stanie profesjonalnie wykonać.



Fotografia produktowa to więcej niż zwykłe zdjęcie Omawiana tu fotografia produktowa nie ogranicza się do prostego ujęcia na białym tle. Profesjonalne studio potrafi wydobyć prawdziwe walory towarów, niezależnie od ich ceny lub gabarytów. Dobór odpowiedniego światła, właściwej perspektywy i retusz sprawiają, że biżuteria błyszczy uwodząc spojrzenie, tkaniny prezentują jedyną w swoim rodzaju fakturę, a sprzęt elektroniczny wygląda nowocześnie i solidnie. Studio fp360.pl z Poznaniu oferuje kompleksową obsługę – od planowania sesji, przez realizację zdjęć, aż po obróbkę cyfrową. Gotowa fotografia produktowa jest ponadto dostosowywana do wymagań technicznych platform e-commerce. To znaczy, że właściciel sklepu dostaje pliki już gotowe do wgrania, bez obaw o wagę czy format pliku. Dzięki temu oferta jest nie tylko atrakcyjna, ale także technicznie przyjazna użytkownikowi. To ważny aspekt, ponieważ ma wpływ na optymalizację strony WWW. Zbyt ciężkie pliki mogą spowolnić działanie e-sklepu. Natomiast źle dobrana rozdzielczość spowoduje problemy z wyświetlaniem karty produktowej. Zamiast działać na korzyść oferty, można wywołać negatywne skojarzenia z marką. Przygotuj się zatem odpowiednio do sprzedaży internetowej, ufając studiu fotograficznemu z doświadczeniem. Zdjęcia reklamowe mają uniwersalne zastosowanie Dobrze wykonane zdjęcia reklamowe znajdują zastosowanie nie tylko w internecie. Można je wykorzystać w katalogach drukowanych, ulotkach, prezentacjach multimedialnych, a także w kampaniach outdoorowych. To sprawia, że jedna sesja fotograficzna daje uniwersalne materiały, mogące być eksploatowane przez wiele miesięcy promocji w różnych kanałach komunikacji. Zespół fp360.pl podkreśla, że każde zlecenie traktuje indywidualnie. Fotografowie wiedzą, że produkt luksusowy wymaga innego podejścia niż sprzęt AGD. Natomiast zdjęcia reklamowe dla marek modowych muszą różnić się stylem od typowo ujęć technicznych, uwzględniających przede wszystkim funkcjonalność np. elektroniki. Elastyczność fp360.pl w podejściu do zleceń, w połączeniu z pasją i doświadczeniem, zapewniają efekty, które mają pozytywny wpływ na postrzeganie atrakcyjności marki. Jeśli jeszcze nie masz konkretnej wizji sesji fotograficznej, skonsultuj się z ekspertem. Wiele dobrych pomysłów powstaje podczas pierwszej rozmowy. Wówczas dowiesz się, jak powinien wyglądać profesjonalny packshot i jak odpowiednio używać zdjęć, aby skutecznie wspierać sprzedaż sklepu internetowego. Wejdź na stronę fp360.pl i zobacz już wykonane realizacje, a może któraś z nich przekona Cię do współpracy.









Źródło zdjęcia: pixabay.com Licencja: https://pixabay.com/pl/service/license