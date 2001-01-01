Twoje PC  
Podwyżki Game Passa nie dotkną aktualnych subskrybentów


Autor: Wedelek | źródło: XGP | 06:07
W związku z podwyżkami cen usługi Xbox GamePass klienci zaczęli dopytywać się Microsoftu czy wpłynie to na ich aktualne plany. A jest o co pytać, bo zgodnie z nowym cennikiem za wersję Ultimate trzeba teraz zapłacić około 50% więcej. Z wypowiedzi giganta wynika, że klienci w Polsce i pozostałych państwach Unii Europejskiej mogą spać spokojnie. Jeśli ktoś ma aktywną subskrypcję, to nie zapłaci więcej, a jeśli coś się w tym aspekcie zmieni, to Microsoft poinformuje użytkowników minimum 60 dni przed wprowadzeniem modyfikacji cennika.

Takie działanie to pokłosie prawodawstwa obowiązującego w UE, które chroni konsumentów przed nagłymi podwyżkami cen abonamentów.


 
    
