|Środa 8 października 2025
Nowy poziom czystości z ELECTROLUX Absolute Hygienic 800! A akcesoria dostaniesz jedynie za 1 zł - nie przegap
Autor: Adam | 23:58
|ELECTROLUX Absolute Hygienic 800 EP83HB25WU to bezprzewodowy odkurzacz pionowy, który został zaprojektowany z myślą o wygodnym i skutecznym sprzątaniu różnych powierzchni. Urządzenie znajdziesz w Media Expert, ale to nie wszystko! Teraz przy zakupie otrzymasz wyjątkowe akcesoria za symboliczną złotówkę!
Kup odkurzacz ELECTROLUX Absolute Hygienic 800 i dodaj do koszyka dodatkową baterię oraz stację myjącą PowerPro. W promocji za każde z tych akcesoriów zapłacisz jedynie po 1 zł. Dodatkowo dostępna jest oferta „30 rat 0% i kod rabatowy o wartości 2 rat na kolejne zakupy” oraz do 100 zł rabatu na start w apce!. Ten fantastyczny model łączy funkcjonalność klasycznego odkurzacza z mobilnością konstrukcji bezprzewodowej. Dzięki przemyślanej budowie pozwala na łatwe dotarcie do trudno dostępnych miejsc, a jego wyposażenie ułatwia utrzymanie porządku w całym domu.
Odkurzacz pionowy ELECTROLUX Absolute Hygienic 800 EP83HB25WU stanowi przykład nowoczesnego sprzętu, który łączy w sobie mobilność, efektywność i praktyczne rozwiązania do codziennego sprzątania. Charakteryzuje się konstrukcją pozwalającą na wygodne korzystanie zarówno w trybie pionowym, jak i ręcznym. Producent zastosował w nim szereg rozwiązań, które mają ułatwić utrzymanie czystości w różnych przestrzeniach – od twardych podłóg po tapicerki i dywany.
Urządzenie zostało wyposażone w silnik z technologią wysokiej wydajności, który pozwala uzyskać stałą moc ssania nawet przy dłuższej pracy. W trybie automatycznym odkurzacz sam dostosowuje siłę ssania do rodzaju powierzchni, co pozwala zoptymalizować zużycie energii i wydłużyć czas działania baterii. Akumulator litowo-jonowy umożliwia pracę przez około 35 minut w standardowym trybie, co wystarcza na sprzątnięcie średniej wielkości mieszkania. W zestawie znajduje się również ładowarka, a sam proces ładowania trwa kilka godzin.
Odkurzacz jest lekki i łatwo manewrować nim między meblami. Zastosowano w nim filtrację opartą na systemie wielowarstwowym, co pozwala ograniczyć ilość zanieczyszczeń przedostających się z powrotem do powietrza. Filtr można zdemontować i umyć, co ułatwia utrzymanie urządzenia w dobrym stanie.
Na uwagę zasługuje konstrukcja szczotki PowerPro Multi Surface, która umożliwia czyszczenie różnych typów podłóg bez konieczności zmiany końcówki. Szczotka wyposażona jest w oświetlenie LED, które poprawia widoczność kurzu w słabiej oświetlonych miejscach, takich jak przestrzenie pod meblami. Odkurzacz posiada też ergonomiczny uchwyt oraz wyjmowany pojemnik na kurz o pojemności 0,5 litra, który można łatwo opróżnić bez kontaktu z zabrudzeniami.
Odkurzacz ELECTROLUX Absolute Hygienic 800 to mega elastyczne rozwiązanie. Jego konstrukcja pozwala na szybkie odłączenie części ręcznej, co umożliwia czyszczenie samochodu, mebli tapicerowanych lub trudno dostępnych przestrzeni. W zestawie dostępne są też końcówki ułatwiające czyszczenie szczelin i delikatnych powierzchni. Po zakończeniu pracy urządzenie można przechowywać w pozycji pionowej, co oszczędza miejsce w pomieszczeniu.
Istotnym elementem oferty jest promocja dostępna w Media Expert – po zakupie tego odkurzacza można dodać do koszyka dodatkową baterię ZE176 oraz stację myjącą PowerPro, a łączny koszt tych dodatków wyniesie tylko 2 zł. Więcej informacji o warunkach akcji można znaleźć na stronie promocji. Dodatkowa bateria pozwala znacząco wydłużyć czas pracy urządzenia, a stacja myjąca umożliwia rozszerzenie funkcji odkurzacza o mopowanie – co sprawdza się w przypadku podłóg twardych, takich jak panele czy płytki.
Dla osób planujących zakup na raty dostępna jest opcja „30 rat 0% i kod rabatowy o wartości 2 rat na kolejne zakupy”. To rozwiązanie, które pozwala rozłożyć koszt zakupu bez dodatkowych opłat i jednocześnie uzyskać kod rabatowy na przyszłe zakupy w sklepie. Klienci korzystający z aplikacji Media Expert mogą też otrzymać do 100 zł rabatu na start, co stanowi dodatkowy argument dla osób, które dokonują zakupów online lub przez urządzenia mobilne. Szczegóły tej oferty znajdują się na stronie promocji w aplikacji.
---
Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert
