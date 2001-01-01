Środa 8 października 2025 Samsung dostarczy AMD układy HBM4, a OpenAI pamięci DRAM i GDDR

Autor: Wedelek | źródło: Guru3D | 06:17 TrendForce informuje, że Samsung zostanie głównym dostawcą pamięci HBM4 dla akceleratorów AI AMD Radeon Instinct MI450. Jest to efekt nawiązania wieloletniego partnerstwa AMD z OpenAI w ramach którego powstaną ogromne centra obliczeniowe bazujące na sprzęcie od producenta z Sunnyvale. Umowa daje też OpenAI prawo do nabycia do 10% udziałów w AMD. Wracając jednak do Samsunga, to na jego wyborze miała zawarzyć dotychczasowa współpraca przy dostarczaniu chipów HBM3e do modeli MI350X i MI355X.



Dla południowokoreańskiego producenta jest to łakomy kąsek, bo OpenAI będzie potrzebować mnóstwo chipów. Nie tylko CPU, GPU i HBM, ale też DRAM. Aktualnie twórcy chata GPT (i nie tylko) zabezpieczają kluczowe dostawy pamięci dla swojego projektu superkomputera Stargate. Według Reutersa firma może potrzebować aż 900 000 modułów DRAM, czyli około 40% światowej produkcji. Aby sprostać temu zapotrzebowaniu, OpenAI podpisało kontrakty zarówno z Samsungiem, jak i SK Hynix.



Koreański gigant ma również dostarczać pamięci GDDR, LPDDR5X-PIM oraz pojemne dyski SSD, niezbędne do zasilania coraz bardziej zasobożernych operacji związanych z uczeniem maszynowym.



Nowe sojusze na tym polu wpisują się w szerszy podział sił w branży akceleratorów AI. Z jednej strony stoi NVIDIA współpracująca z Intelem, z drugiej – AMD stawiające na otwarte standardy poprzez inicjatywę Ultra Accelerator Link (UALink). Projekt ma być odpowiedzią na zamknięty system NVLink i umożliwić swobodniejsze udostępnianie danych między różnymi rozwiązaniami od niezależnych producentów. Swoje wsparcie dla tej technologii udzieliły już Apple, Google, Microsoft, Meta i Synopsys, którym nie podoba się przewaga Nvidii i ceny jakie ta dyktuje.

