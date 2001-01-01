Twoje PC  
AMD i Sony prezentują technologie, które trafią do PS6


Autor: Wedelek | źródło: AMD | 06:44
Jak już zapewne wiecie AMD i Sony pracują od dłuższego czasu nad układami APU dla kolejnej generacji konsoli z rodziny PlayStation. Celem jest osiągniecie wyższej wydajności, co pozwoli na generowanie lepszej grafiki i być może również bardziej zaawansowanego AI oraz fizyki (choć ostatnio deweloperzy zdają się skupiać tylko na grafice). Ale nowe APU to nie tylko surowa moc, ale też nowe technologie wspomagające, o których niedawno obie firmy postanowiły nam nieco opowiedzieć.

W tym celu powstał filmik promocyjny, który możecie zobaczyć poniżej. Dowiedzieliśmy się z niego o trzech rozwiązaniach, którymi są:
  • Neural Arrays - zestaw jednostek obliczeniowych skonfigurowany do wspólnego przetwarzania i współdzielenia danych tak, aby działały jak jednolity mechanizm AI.
  • Radiance Cores - nowy podsystem do obliczeń związanych z padaniem promieni świetlnych, który zapewni wysoką wydajność przy wykorzystaniu algorytmów raytracingu i pathtracingu w czasie rzeczywistym.
  • Universal Compression - nowy mechanizm oceny i kompresji wszystkich danych przetwarzanych przez układ graficzny w celu znacznego odciążenia transferu danych do i z pamięci.



 
    
