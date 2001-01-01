Środa 8 października 2025 AMD i Sony prezentują technologie, które trafią do PS6

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 06:44 Jak już zapewne wiecie AMD i Sony pracują od dłuższego czasu nad układami APU dla kolejnej generacji konsoli z rodziny PlayStation. Celem jest osiągniecie wyższej wydajności, co pozwoli na generowanie lepszej grafiki i być może również bardziej zaawansowanego AI oraz fizyki (choć ostatnio deweloperzy zdają się skupiać tylko na grafice). Ale nowe APU to nie tylko surowa moc, ale też nowe technologie wspomagające, o których niedawno obie firmy postanowiły nam nieco opowiedzieć.



W tym celu powstał filmik promocyjny, który możecie zobaczyć poniżej. Dowiedzieliśmy się z niego o trzech rozwiązaniach, którymi są:

Neural Arrays - zestaw jednostek obliczeniowych skonfigurowany do wspólnego przetwarzania i współdzielenia danych tak, aby działały jak jednolity mechanizm AI.



Radiance Cores - nowy podsystem do obliczeń związanych z padaniem promieni świetlnych, który zapewni wysoką wydajność przy wykorzystaniu algorytmów raytracingu i pathtracingu w czasie rzeczywistym.



Universal Compression - nowy mechanizm oceny i kompresji wszystkich danych przetwarzanych przez układ graficzny w celu znacznego odciążenia transferu danych do i z pamięci.





K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



