Koniec wsparcia dla Widnowsa 10… tak jakby

Wtorek 14 października 2025

Autor: Wedelek | 06:02 Dziś, tj. 14 października Microsoft oficjalnie kończy wsparcie dla systemu Windows 10, co oznacza, że nie będzie już nowych poprawek funkcjonalności ani łatek bezpieczeństwa. Użytkownicy muszą więc albo pogodzić się z tym, że są narażeni na ryzyko cyberataków lub co prędzej przejść na Windowsa 11. A przynajmniej tak to przedstawia sam Microsoft, który robi co może, by jak najwięcej osób przesiadło się na nowe okienka.



W praktyce osoby, które nie chcą aktualizować systemu lub nie mogą - bo mają starsze komputery - wcale nie muszą biec do sklepu po nową dystrybucję. Po pierwsze nadal będą otrzymywać aktualizację dla Windows Deffendera lub innego antywirusa, a po drugie mogą też skorzystać z opcji przedłużenia wsparcia o kolejny rok.



W tym celu należy albo zaprzedać duszę zrobić kopię danych na serwerach Microsoftu lub zapłacić za łatkę dla konta lokalnego – koszt $30 lub 1000 pkt Microsoft Rewards. Jeśli natomiast komputer był kupiony na firmę, to za pierwszy rok przedłużonego wsparcia zapłacimy 61 dolarów, za drugi $122 a za trzeci 244 dolary.



A jeśli i te opcje Was nie satysfakcjonują, to w ostateczności zawsze możecie przesiąść się na Linuxa.

