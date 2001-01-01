Poniedziałek 13 października 2025 Wszystkie płyty główne z serii 600 i 800 z AM5 dostaną wsparcie dla Zen 6

Autor: Wedelek | 06:02 Kolejne źródła donoszą, że nowa generacja procesorów AMD Olympic Ridge z rdzeniami Zen 6 będzie kompatybilna z podstawką AM5 oraz wszystkimi płytami z serii 600 oraz 800. I choć sam producent jeszcze tego nie potwierdził, to zrobili to za niego entuzjaści i producenci płyt głównych, którzy od jakiego czasu chwalą się, że ich produkty są już gotowe na kolejne CPU. Pod znakiem zapytania stoi kwestia tego jak zostanie rozwiązana kwestia kompatybilności, a raczej jak rozwiążą ją producenci. Aktualnie na rynku mamy dostępne płyty z 32MB i 64MB ROMem.



Pewne jest to, że w modelach z mniejszą ilością ROMu będzie trzeba zrezygnować ze wsparcia dla starszych modeli procesorów, bo mikrokod dla wszystkich CPU się nie zmieści. To z kolei może powodować pewne problemy analogiczne do tych, które występowały podczas wprowadzania na rynek Zenów 3 – wtedy też płyty dla Zen 1 z 16MB ROM nagle mogły obsługiwać nowe CPU.



Procesory z rodziny Olympic Ridge będą mieć budowę chipletową z modułami CCD (CPU Complex Dies) z maksymalnie 12 rdzeniami Zen 6 wyprodukowanymi w 2-nm procesie technologicznym N2 firmy TSMC na chiplet. Nowy będzie też CIOD (Client I/O Die), który ma zostać wyprodukowany w technologii N4P firmy TSMC.

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



