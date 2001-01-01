Twoje PC  
Zarejestruj się na Twoje PC
TwojePC.pl | PC | Komputery, nowe technologie, recenzje, testy
Poniedziałek 13 października 2025 
    

Microsoft uszkodził narzędzie Windows Media Creation Tool


Autor: Wedelek | 06:28
Tuż przed końcem wsparcia technicznego Windows 10 Microsoft uszkodził narzędzie do tworzenia nośników instalacyjnych systemu Windows, co paradoksalnie utrudnia w niektórych wypadkach aktualizację do Windows 11. Problem dotyczy najnowszej wersji narzędzia Windows Media Creation Tool (26100.6584) wydanej 29 września 2025 roku i objawia się samoistnym zamknięciem aplikacji podczas tworzenia nośnika. Problem ten występuje najczęściej na komputerach z Windowsem 10, co już wywołało falę spekulacji i teorii, że jest to działanie z premedytacją.

W odpowiedzi na zgłoszenia Microsoft potwierdził usterkę i poinformował, że pracuje nad rozwiązaniem, choć nie podał konkretnego harmonogramu jej wydania. Na szczęście na rozwiązaniu Microsoftu świat się nie kończy i w międzyczasie użytkownicy mogą korzystać z alternatywnych metod, takich jak aktualizacja poprzez menu Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Windows Update lub pobranie obrazu ISO bezpośrednio ze strony Microsoftu i użycie narzędzi trzecich, takich jak Rufus.

 
    
