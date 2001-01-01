Wtorek 14 października 2025 Odbierz prezenty przy zakupie tabletów Lenovo! Sprawdź szczegóły

Autor: Adam | 12:00 Do 31 października 2025 roku w sklepie Media Expert trwa promocja, w ramach której przy zakupie wybranego tabletu z serii IdeaTab Plus lub Yoga Tab możesz otrzymać słuchawki i klawiaturę. Dodatkowo dostępna jest akcja do 100 zł rabatu na start w aplikacji. Przyjrzymy się jednemu modelowi tabletu z tej promocji w postaci Lenovo IdeaTab Plus 12.1". To urządzenie zaprojektowane z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują większego ekranu i elastyczności w codziennych zadaniach. Model łączy cechy tabletu i kompaktowego narzędzia do pracy kreatywnej, co czyni go praktycznym rozwiązaniem w różnych środowiskach.



Lenovo IdeaTab Plus 12.1" wykorzystuje system Android, pojemny akumulator i rysik w zestawie, co pozwala dopasować jego funkcje do indywidualnych potrzeb. Duży ekran 12,1 cala umożliwia wygodne korzystanie z aplikacji, edycję notatek i przeglądanie treści. Urządzenie można uznać za kompromis między tabletem a ultrabookiem – z naciskiem na mobilność, obsługę dotykową i długi czas działania.



Lenovo IdeaTab Plus 12.1" to tablet, który rozszerza granice klasycznego korzystania z mobilnych urządzeń. Został wyposażony w wyświetlacz 12,1 cala o rozdzielczości 2560 × 1600 pikseli, co przekłada się na wyraźny obraz przy przeglądaniu dokumentów, pracy w aplikacjach graficznych czy oglądaniu materiałów wideo. Ekran obsługuje rysik, który znajduje się w zestawie, co umożliwia tworzenie notatek, szkiców lub edycję zdjęć w sposób zbliżony do pracy na papierze. Dzięki smukłej konstrukcji i wadze poniżej kilograma, urządzenie zachowuje mobilny charakter, jednocześnie oferując przestrzeń roboczą zbliżoną do małego laptopa.



Lenovo w tym modelu zastosowało procesor MediaTek Dimensity 7050, wspierany przez 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej. Takie parametry pozwalają na płynną obsługę wielu aplikacji jednocześnie, także tych bardziej wymagających graficznie. Przestrzeń dyskowa może być rozszerzona dzięki karcie microSD, co zwiększa możliwości przechowywania plików, filmów lub projektów multimedialnych. System operacyjny Android 14 umożliwia korzystanie z szerokiej gamy aplikacji z Google Play, a interfejs Lenovo zapewnia intuicyjne zarządzanie oknami i skrótami.







Tablet posiada cztery głośniki JBL, wspierane technologią Dolby Atmos, co wpływa na lepszą przestrzenność dźwięku. To rozwiązanie przydatne podczas wideokonferencji, oglądania filmów czy pracy z multimediami. Wbudowane mikrofony z redukcją szumów poprawiają jakość rozmów online, co może być istotne przy nauce zdalnej lub pracy hybrydowej. Urządzenie wyposażono także w podwójny aparat – główny 13 Mpix oraz przedni 8 Mpix – co wystarcza do wykonywania zdjęć dokumentów czy prowadzenia rozmów wideo w dobrej jakości.



Lenovo IdeaTab Plus 12.1" wykorzystuje ogniwo o pojemności 10 200 mAh, które według producenta pozwala na wiele godzin działania bez konieczności ładowania. Obsługa szybkiego ładowania 45 W skraca czas uzupełniania energii, co jest praktyczne w podróży lub podczas intensywnego dnia pracy. Złącze USB-C 2.0 umożliwia podłączenie akcesoriów oraz transfer danych. Tablet obsługuje Wi-Fi 6, co zapewnia stabilne połączenie z internetem nawet w zatłoczonych sieciach.



Na szczególną uwagę zasługuje kompatybilność z rysikiem Lenovo Tab Pen Plus, który wykorzystuje technologię Bluetooth i reaguje na nacisk, co umożliwia precyzyjne rysowanie i pisanie. W zestawie znajduje się magnetyczny uchwyt do jego przechowywania, a dzięki automatycznej synchronizacji z aplikacjami notatkowymi użytkownik może błyskawicznie zapisywać pomysły lub szkice. Takie rozwiązanie może być szczególnie przydatne dla studentów, projektantów i osób, które pracują z dokumentami graficznymi.



Urządzenie oferuje interfejs zbliżony do komputerowego, z możliwością podziału ekranu i obsługi wielu okien. Funkcja Productivity Mode umożliwia pracę w układzie przypominającym system Windows, co sprawdza się w zadaniach biurowych lub podczas nauki. Dzięki temu tablet można łatwo podłączyć do zewnętrznej klawiatury lub myszy, przekształcając go w lekkie narzędzie do pisania i prezentacji.



W kontekście zakupu warto zwrócić uwagę na promocję dostępną w sklepie Media Expert, obowiązującą od 1 do 31 października 2025 roku lub do wyczerpania zapasów. Klienci, którzy zdecydują się na zakup tabletu Lenovo IdeaTab Plus lub wybranych modeli Yoga Tab, mogą wziąć udział w akcji „Zacznij studia w dobrym stylu”. Aby wziąć udział w promocji, po dokonaniu zakupu należy zachować dowód zakupu, a następnie wyciąć z opakowania kod kreskowy oraz numer seryjny urządzenia. Ich zdjęcia, wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym, należy przesłać poprzez stronę akcji w ciągu 21 dni od daty zakupu. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia uczestnik otrzymuje nagrodę, która zależy od wybranego modelu – może to być klawiatura Lenovo Keyboard Pack lub słuchawki bezprzewodowe Lenovo E310 True Wireless. Promocja obejmuje jedynie określone modele tabletów, a z udziału wyłączone są produkty outletowe oraz pochodzące od sprzedawców zewnętrznych.











---

Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



