Kup TV Samsunga i odbierz Galaxy Watch8 lub Watch Ultra jako prezent - nie możesz tego przegapić!

Autor: Adam | 23:42 Do 3 listopada 2025 roku w sklepie Media Expert trwa promocja, w ramach której po zakupie wybranego telewizora Samsung i spełnieniu określonych warunków możesz otrzymać w prezencie Galaxy Watch8 lub Galaxy Watch Ultra. Sprawdzimy jeden z modeli, biorący udział w akcji, tj. Samsung QE75QN80F, który łączy duży ekran 75 cali z technologią QD-Mini LED i częstotliwością odświeżania 144 Hz. Czyni go to urządzeniem przeznaczonym zarówno do oglądania filmów, jak i dynamicznych treści sportowych czy gier. Model należy do serii Neo QLED 4K i korzysta z rozwiązań opracowanych przez firmę Samsung, które mają na celu poprawę jakości obrazu i komfortu użytkowania. Dodatkowo użytkownicy mogą skorzystać z rabatu do 100 zł na start w aplikacji.



Model Samsung QE75QN80F z serii Neo QLED został wyposażony w ekran o przekątnej 75 cali, który wykorzystuje podświetlenie QD-Mini LED. Rozwiązanie to umożliwia bardziej precyzyjne sterowanie jasnością i kontrastem, co przekłada się na równomierne podświetlenie i lepsze odwzorowanie szczegółów w jasnych i ciemnych scenach. Telewizor oferuje rozdzielczość 4K (3840 × 2160 pikseli), a technologia Quantum Dot odpowiada za realistyczne odwzorowanie barw, niezależnie od warunków oświetleniowych w pomieszczeniu.



Procesor Quantum 4K wspomaga działanie systemu, analizując treści w czasie rzeczywistym i automatycznie dostosowując parametry obrazu. Dzięki temu różnorodne źródła – od transmisji telewizyjnych po treści VOD – są prezentowane w wysokiej jakości. Telewizor obsługuje standardy HDR10+ i HLG, które poprawiają kontrast i szczegółowość w scenach o dużym zakresie dynamicznym.







Samsung QE75QN80F został zaprojektowany z myślą o dynamicznych treściach. Częstotliwość odświeżania 144 Hz pozwala na płynne wyświetlanie ruchu, co jest szczególnie istotne podczas oglądania sportu lub grania w gry. Funkcja Motion Xcelerator Turbo+ wspiera płynność animacji i redukuje efekt rozmycia przy szybkich zmianach scen. Telewizor jest kompatybilny z najnowszymi konsolami do gier, a niski input lag i obsługa AMD FreeSync Premium Pro przekładają się na lepsze wrażenia podczas rozgrywki.



W zakresie dźwięku zastosowano technologię Dolby Atmos oraz system głośników wielokanałowych 2.2.2 o mocy 60 W. Rozwiązanie to umożliwia uzyskanie przestrzennego efektu dźwięku bez konieczności użycia dodatkowych urządzeń. Funkcja Q-Symphony pozwala natomiast zsynchronizować telewizor z soundbarem Samsung, dzięki czemu oba źródła audio współpracują, zapewniając spójne brzmienie.



Design telewizora utrzymano w minimalistycznej formie z wąską ramką i płaskim tyłem, który umożliwia estetyczny montaż na ścianie. Konstrukcja Slim Design sprawia, że urządzenie dobrze komponuje się zarówno z nowoczesnymi, jak i klasycznymi wnętrzami. Producent zastosował również rozwiązanie Slim Fit Wall Mount, które pozwala umieścić telewizor blisko ściany, zachowując porządek w kablach.



System operacyjny Tizen 2025 zapewnia dostęp do popularnych aplikacji streamingowych, takich jak Netflix, Disney+, YouTube, HBO Max czy Prime Video. Interfejs został zoptymalizowany pod kątem personalizacji – użytkownik może tworzyć profile, dodawać skróty do ulubionych treści i sterować urządzeniem za pomocą asystenta głosowego Bixby, Alexa lub Google Assistant. Dodatkowo, dzięki funkcji Multi View, możliwe jest jednoczesne wyświetlanie kilku źródeł – na przykład transmisji sportowej i ekranu smartfona.



Telewizor współpracuje także z aplikacją SmartThings, umożliwiającą sterowanie sprzętami domowymi z poziomu ekranu. Połączenie Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2 zapewnia stabilną komunikację z urządzeniami peryferyjnymi, takimi jak słuchawki czy kontrolery.



Jako prezent możesz otrzymać jeden z dwóch smartwatchy - Galaxy Watch8 i Galaxy Watch8 Ultra. To urządzenia zaprojektowane z myślą o użytkownikach poszukujących zaawansowanego monitoringu aktywności i zdrowia. Oba modele wyposażono w ekrany AMOLED, odporność na wodę i pył, a także obsługę funkcji pomiaru tętna, poziomu stresu czy jakości snu. Galaxy Watch8 Ultra ma większą obudowę i pojemniejszą baterię, co czyni go bardziej odpornym na intensywne użytkowanie – na przykład w terenie lub podczas treningów sportowych. Oba zegarki są kompatybilne z systemem Wear OS, oferują obsługę płatności zbliżeniowych Samsung Pay oraz integrują się z aplikacją Samsung Health.



W ramach trwającej promocji „Bądź smart z telewizorami Samsung”, która obowiązuje w okresie od 23 września do 3 listopada 2025 roku (lub do wyczerpania puli nagród) i dotyczy wybranych modeli telewizorów marki Samsung dostępnych w sklepach objętych akcją. Aby skorzystać z promocji, należy zakupić telewizor objęty ofertą w wyznaczonym terminie i zachować dowód zakupu — paragon lub fakturę. Kolejnym etapem jest napisanie opinii o zakupionym urządzeniu (min. 200 znaków) na stronie sprzedawcy, w porównywarce cenowej lub na stronie samsung.pl, oznaczonej dwoma hasztagami:



#KupNapiszOpinieOtrzymajPrezent oraz #PromocjaBądźSmartZTelewizoramiSamsung.



Po opublikowaniu opinii należy pobrać z niej zrzut ekranu lub zdjęcie — ten materiał będzie potrzebny przy rejestracji zgłoszenia. W ciągu 14 dni od daty zakupu, ale nie później niż do 17 listopada 2025 roku, uczestnik powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie promocji (promocja-smartv.samsung.pl), logując się wcześniej na swoje konto Samsung Account. Do formularza należy dołączyć: skan paragonu lub faktury, zdjęcie tabliczki znamionowej telewizora, zrzut ekranu/opinii z hasztagami, zdjęcie numeru seryjnego wyciętego z opakowania oraz zdjęcie fragmentu opakowania, z którego numer seryjny został wycięty. Po weryfikacji poprawności zgłoszenia nagroda (Galaxy Watch8 lub Galaxy Watch8 Ultra – w zależności od modelu telewizora) zostanie wysłana na adres wskazany w formularzu w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych, ale nie później niż do 29 grudnia 2025 r. Promocja przewiduje ograniczoną pulę nagród: w sumie 850 sztuk (550 zegarków Galaxy Watch8 i 300 egzemplarzy Galaxy Watch Ultra). Każdy uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę, nawet jeśli zakupi więcej niż jeden telewizor objęty promocją.











Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert

