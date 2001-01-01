Poniedziałek 13 października 2025 Battlefield 6 na PC – co przynosi najnowszy rozdział serii?

Autor: Adam | 04:05 Battlefield 6 ukazał się na PC (Steam, EA app, Epic Games Store), a także PlayStation 5, Xbox Series X/S prezentując nowe tryby dla wielu graczy oraz kampanię single-player. Rok 2027, świat stoi na krawędzi zagłady po wstrząsie, jaki wywołało głośne, polityczne zabójstwo. Największe kraje europejskie opuściły NATO, a Stany Zjednoczone i pozostali sojusznicy próbują poradzić sobie z zaistniałym kryzysem. NATO jest pogrążone w chaosie i rozbite, i tę okazję wykorzystuje ogromna prywatna korporacja wojskowa PAX ARMATA, która próbuje wypełnić powstałą lukę, korzystając przy tym z ogromnych zasobów finansowych i najnowszej technologii.



Rozgrywka wieloosobowa jest teraz znacznie bardziej zróżnicowana niż kiedykolwiek, dzięki rozmaitym trybom i zawartości. Gracze będą mieli okazję stoczyć walki na doskonale odwzorowanych mapach, które są podatne na zniszczenia. W produkcji przejdziemy przez majestatyczne góry Tadżykistanu znajdujące się na mapie Szczyt Wyzwolenia, weźmiemy udział w intensywnym starciu pod Mostem Manhattańskim oraz stoczymy batalie na niebezpiecznych placach budowy na peryferiach Kairu w New Sobek City. W grze znajduje się również sześć innych map, które zostały stworzone z myślą o zniszczeniach na ogromną skalę.



Ulubione tryby wieloosobowe fanów serii powracają w Battlefield 6 wraz z klasycznymi trybami: Podbojem, Przełamaniem i Szturmem, w których gracze walczą w szalonej, podatnej na zniszczenia piaskownicy i zyskują przewagę wykorzystują broń, pojazdy, a nawet samo otoczenie, aby zyskać przewagę. Do wspomnianych wcześniej formatów dołącza również zupełnie nowy tryb, Eskalacja. Poza wojną totalną Battlefield 6 zawiera również tryby takie jak Zespołowy DM, Drużynowy DM, Dominacja i Król wzgórza, które zostały zainspirowane klasycznymi strzelankami, dodając do nich element destrukcji i taktycznej rozgrywki.









„To chwila, na którą wszyscy czekaliśmy: nadeszła nowa era prawdziwej wojny totalnej i wraz z Battlefield Studios niezwykle cieszymy się, że możecie z nami dołączyć do tej walki. Chcieliśmy wynieść Battlefield 6 na nowy poziom, a wszystko dzięki intensywnym starciom wspomaganym przez doskonałą mechanikę strzelania, nowy model destrukcji oraz niesamowitą swobodę, dzięki której Battlefield stał się ikoną” – powiedział Byron Beede, dyrektor naczelny Battlefield.



Kampania dla jednego gracza to seria pełnych emocji misji, w których gracz wciela się w kolejnych członków elitarnej jednostki Sztylet 13, amerykańskich szturmowców z formacji Marine Raiders, walczących z organizacją Pax Armata. Akcja toczy się w różnych zakątkach świata, od Brooklynu po Kair, oferując widowiskowe sceny, dynamiczne starcia i momenty, które zapierają dech w piersiach. To klasyczna, blockbusterowa kampania - intensywna, efektowna i pełna niespodziewanych zwrotów akcji.



Battlefield 6 posiada także całkowicie nową, ulepszoną wersją Portalu, w którym gracze mogą wytyczać granice frontu, nadając grze własny charakter. Wspomniane narzędzie daje użytkownikom możliwość dostosowania swojego doświadczenia do różnych preferencji, oraz pozwala na zaprojektowanie nietypowych starć.



“Dzisiejsza premiera to dopiero pierwszy dzień Battlefield 6. Gra startuje z większą liczbą trybów niż jakakolwiek wcześniejsza odsłona serii. Jest to jednak zaledwie wierzchołek góry lodowej. Za kilka tygodni rozpoczniemy Sezon 1. co będzie odpowiedzią na naszą obietnice zapewnienia graczom nieustannej rozrywki” – powiedział Vince Zampella, wiceprezes wykonawczy.



Pierwszy sezon zawartości do Battlefield 6 pojawi się niedługo po premierze gry i będzie podzielony na wyraźne etapy. Sezon 1 rozpocznie się od fazy zatytułowanej „Niezależne operacje”, która wprowadzi nową mapę o nazwie Blackwell Fields oraz tryb rozgrywki 4 na 4. Kolejne aktualizacje będą publikowane regularnie, a jeszcze w tym roku gracze otrzymają dwie następne fazy. Pierwsza z nich, California Resistance, zadebiutuje 18 listopada wraz z mapą Eastwood osadzoną w południowej Kalifornii. Druga, Zimowa ofensywa, pojawi się 9 grudnia i wprowadzi sezonową wersję mapy Empire State. Wszystkie funkcje wpływające na rozgrywkę będą dostępne bezpłatnie lub możliwe do odblokowania, zgodnie z naszym zaangażowaniem w uczciwą grę i równy dostęp dla wszystkich graczy.



Battlefield 6 jest już dostępny na PlayStation5, Xbox Series X/S i PC (Steam, EA app, Epic Games Store). Battlefield 6 jest dostępny w Edycji Standardowej (299,90 zł) oraz w Edycji Phantom (429,90 zł). Edycja Phantom zawiera pełną wersję gry Battlefield 6, wyjątkowy zestaw skórek żołnierza „Drużyna Widmo”, a także dwa zestawy nowoczesnej broni, skórkę na pojazd i skórkę na nóż bojowy. Edycja Phantom zawiera także żeton Battlefield Pro, pakiet sezonu 1., w skład którego wchodzi przepustka bojowa, 25 pominięć poziomów, wyjątkowe przedmioty kosmetyczne, żetony PD i wiele więcej.

