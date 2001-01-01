Wtorek 14 października 2025 APU Sound Wave z rdzeniami ARM pojawił się w manifeście przewozowym

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 06:14 AMD już od kilku ładnych lat eksperymentuje z własnymi układami ARM, ale jak dotąd, nie licząc układów pomocniczych, nic poważnego z tego nie wyszło. AMD niezmiennie twierdzi, że zestaw instrukcji ARM nie przynosi na tyle dużych korzyści by opłacało się porzucać x86 na rzecz tego ISA. Mimo tych deklaracji firma nie porzuciła całkowicie konkurencyjnej architektury i opracowała nawet układ na niej bazujący. SoC „Sound Wave”, bo to o nim mowa, pojawił się niedawno w manifeście przewozowym rzucając nieco więcej światła na tę sprawę.



Dowiedzieliśmy się z niego, że APU ma mieć kompaktowe rozmiary 32 x 27 mm i pasować do gniazda FP5. Za komunikację z płytą główną mają odpowiadać 1074 piny, a sam SoC będzie bezpośrednio lutowany do PCB płyty z wykorzystaniem metody BGA.



Nieoficjalne źródła twierdzą, że Sound Wave dostanie dwa wydajne rdzenie P i cztery efektywne E oraz układ IGP na bazie RDNA 3.5 z 4 jednostkami CU. TDP tak skrojonego układu ma ponoć wynosić 10W i będzie go można modyfikować.





K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



