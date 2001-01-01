Wtorek 14 października 2025 Intel i AMD podsumowują rok działania inicjatywy EAG

Autor: Wedelek | źródło: Informacja prasowa | 06:27 Intel i AMD świętują dziś jubileusz założenia Grupy Doradczej ds. Ekosystemu x86 (EAG), której celem jest wspólny rozwój architektury x86 i wprowadzanie na rynek jednolitych, spójnych rozwiązań. Wśród sukcesów tej inicjatywy obie firmy wymieniają między innymi nowy zestaw rozkazów wektorowych AVX10, FRED, czyli nowy model obsługi przerwań zwiększający responsywność systemów oraz ChkTag, a więc mechanizm tagowania pamięci mający ograniczać błędy prowadzące do naruszenia bezpieczeństwa, takie jak przepełnienia bufora.



W ramach AEG wprowadzono również rozszerzenie ACE ujednolicające sposób przeprowadzania operacji macierzowych z czego korzystają przede wszystkim algorytmy uczenia maszynowego, czyli rozwiązania związane z AI.

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



