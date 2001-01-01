Wtorek 14 października 2025 Kolejny Xbox będzie wydajniejszy niż PS6?

Autor: Wedelek | źródło: TweakTown i nie tylko | 06:41 Według najnowszych przecieków, ostateczna specyfikacja konsol PlayStation 6 oraz Xbox Magnus została już zatwierdzona i tym razem przewaga wydajności może przypaść Xboxowi. Konsola Microsoftu ma zaoferować mocniejszy układ AMD Magnus z 11 rdzeniami Zen 6, 68 jednostkami obliczeniowymi RDNA 5 oraz 36 GB szybkiej pamięci GDDR7, podczas gdy PlayStation 6 (AMD Orion) bazuje na 9 rdzeniach Zen 6, Radeonie z 52 CU i 30GB RAMu. Dodatkowo APU Magnus ma mieć większą powierzchnię i budżet energetyczny, co pozwoli na zastosowanie lepszego chłodzenia i wyższych zegarów.



Z kolei PlayStation 6 ma postawić na funkcje AI dysponując mocniejszym NPU, o wydajności aż 1200 TOPS. Dla porównania PS5 Pro oferuje moc „zaledwie” 300TOPSów.



W tym miejscu chciałbym, żebyście pamiętali o dwóch rzeczach. Po pierwsze, sama surowa moc to nie wszystko, bo konsoli nie kupuje się dla benchmarków, a po drugie, że są to tylko przecieki, czyli niesprawdzone informacje, które mogą znacznie rozjechać się z rzeczywistością. Tak, że proszę schować pochodnie oraz widły i zachować dystans 😉

