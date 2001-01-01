Wtorek 14 października 2025 AMD i Oracle budują nowy klaster obliczeniowy

Autor: Wedelek | źródło: Informacja prasowa | 06:47 Podczas odbywającego się w Las Vegas Oracle AI World firmy Oracle i AMD ogłosiły nawiązanie partnerstwa, w ramach którego w trzecim kwartale 2026 roku zostanie uruchomiony publiczny superklaster AI złożony z podzespołów AMD i dostępny w ramach Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Będzie on napędzany przez aż 50 000 procesorów graficznych AMD Instinct MI450, każdy z 432 GB szybkiej pamięci HBM4 oraz serwerowe procesory z rodziny EPYC “Venice”. AMD dostarczy też rozwiązania sieciowe w postaci kart NIC Pensando “Vulcano” 800 Gb/s -po trzy na akcelerator.



Nowy superkomputer da klientom dostęp do rozwiązania ROCm, oraz możliwości wykonywania zadań na wielu spiętych ze sobą za pomocą złącza UALink kart graficznych. Oracle da też dostęp swoim klientom do starszych kart AMD Instinct MI355X – w sumie będzie można do pracy zaprząc maksymalnie 131 072 takich GPU.

