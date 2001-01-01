Środa 15 października 2025 Intel zapowiada układ Crescent Island

Autor: Wedelek | źródło: TechPowerUp | 06:01 Kilka godzin temu Intel zaprezentował światu nowy układ graficzny zaprojektowany specjalnie dla centrów danych, a konkretnie dla serwerów używanych do wnioskowania AI. Crescent Island jest oparty na architekturze Xe3P „Celestial” skoncentrowanej na wydajności w przeliczeniu na wat. Niestety na ten moment Intel nie ujawnił zbyt wielu szczegółów technicznych, zapowiadając jedynie, że Crescent Island będzie wyposażony w 160 GB wbudowanej pamięci LPDDR5X. Zastosowanie takiego typu pamięci sugeruje szeroki interfejs pamięci, potencjalnie do 640 bitów jeśli Intel zdecyduje się na budowę modułową z dwoma odrębnymi chipletami GPU.



Intel zapowiedział, że pierwsze egzemplarze Crescent Island pojawią się u kluczowych klientów w drugiej połowie 2026 roku, a szersza dostępność spodziewana jest w 2027 roku.





K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



