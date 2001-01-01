Twoje PC  
Zarejestruj się na Twoje PC
TwojePC.pl | PC | Komputery, nowe technologie, recenzje, testy
M E N U
  0
 » Nowości
0
 » Archiwum
0
 » Recenzje / Testy
0
 » Board
0
 » Rejestracja
0
0
  
Szukaj @ TwojePC
 

w Newsach i na Boardzie
 
TwojePC.pl © 2001 - 2025
Środa 15 października 2025 
    

Intel zapowiada układ Crescent Island


Autor: Wedelek | źródło: TechPowerUp | 06:01
Kilka godzin temu Intel zaprezentował światu nowy układ graficzny zaprojektowany specjalnie dla centrów danych, a konkretnie dla serwerów używanych do wnioskowania AI. Crescent Island jest oparty na architekturze Xe3P „Celestial” skoncentrowanej na wydajności w przeliczeniu na wat. Niestety na ten moment Intel nie ujawnił zbyt wielu szczegółów technicznych, zapowiadając jedynie, że Crescent Island będzie wyposażony w 160 GB wbudowanej pamięci LPDDR5X. Zastosowanie takiego typu pamięci sugeruje szeroki interfejs pamięci, potencjalnie do 640 bitów jeśli Intel zdecyduje się na budowę modułową z dwoma odrębnymi chipletami GPU.

Intel zapowiedział, że pierwsze egzemplarze Crescent Island pojawią się u kluczowych klientów w drugiej połowie 2026 roku, a szersza dostępność spodziewana jest w 2027 roku.


 
    
K O M E N T A R Z E
    

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

     
D O D A J   K O M E N T A R Z
    

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.

    