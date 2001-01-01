|
Środa 15 października 2025
TOPowy Panther Lake z 50% wzrostem w Time Spy
Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 06:17
|Serwis LaptopReview opublikował pierwsze wyniki testów TOPowego układu Panther Lake, czyli Intel Core X9 388H w teście 3DMark TimeSpy. Badany procesor ma 4 rdzenie P, 8 rdzeni E, 4 rdzenie LPE oraz 12 rdzeniowy układ IGP bazujący na mikroarchitekturze Xe3 „Celestial” i w trakcie testu działał na niedopracowanych, przedpremierowych sterownikach. Mimo to udało mu się uzyskać aż 6300pkt w Time Spy, co jest bardzo dobrym wynikiem. Dla porównania poprzednia generacja CPU Intela Lunar Lake z 8 rdzeniowym IGP Xe2 uzyskała tu około 4400pkt.
Mamy więc do czynienia z 50% wzrostem wydajności i choć ilość jednostek też wzrosła o 50%, to budżet energetyczny został na podobnym poziomie, co oznacza wzrost efektywności nowych jednostek.
