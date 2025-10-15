Twoje PC  
Zarejestruj się na Twoje PC
TwojePC.pl | PC | Komputery, nowe technologie, recenzje, testy
M E N U
  0
 » Nowości
0
 » Archiwum
0
 » Recenzje / Testy
0
 » Board
0
 » Rejestracja
0
0
  
Szukaj @ TwojePC
 

w Newsach i na Boardzie
 
TwojePC.pl © 2001 - 2025
Środa 15 października 2025 
    

Digital Foundry wzięło na warsztat FSR4 w wersji INT8


Autor: Wedelek | źródło: Digital Foundry | 06:19
(4)
W zeszłym miesiącu doszło do przypadkowego wycieku kodu źródłowego plików najnowszego upscalera AMD, czyli FSR 4 INT8. Moderzy wzięli udostępnione pliki na warsztat i obeszli narzucone ograniczenia uruchamiają upscaler na kartach nie bazujących na RDNA 4 (seria Radeon RX 9000). W tym miejscu warto nadmienić, że standardowa wersja najnowszego FSR 4 korzysta z danych w formacie FP8, czyli 8-bitowym formacie zmiennoprzecinkowym, który nie jest obsługiwany przez wcześniejsze układy GPU RDNA. Z kolei wyciekła wersja bazuje na 8-bitowym formacie Integer Fixed-Point wspieranym przez większość GPU.

Wybór FP8 jako główną wersję FSR4 nie jest przypadkowy. Wersja ta zapewnia szerszy zakres dynamiki, jest stabilniejsza i wydajniejsza niż INT8. Jak duża jest to różnica postanowił sprawdzić Richard Leadbetter z Digital Foundry, który przetestował tę wersję na kilku urządzeniach z RDNA 4, 3 i 2.

Rezultat? Wersja INT8 wprowadza liczne artefakty, które na wersji FP8 nie występują. Te problemy wizualne są jeszcze bardziej widoczne w najnowszym sterowniku Adrenalin (25.9.1), prawdopodobnie z powodu jakiegoś błędu. Mimo to AMD FSR 4 INT8 nadal zapewnia lepszą jakość skalowania w porównaniu z AMD FSR 3. Problem polega na tym, że jest również znacznie wolniejszy. Konsole PlayStation 5 nie obsługują INT8, ale Xbox Series X tak, mając dostęp do pełnego zestawu funkcji RDNA 2. Aby zasymulować, jak konsola Microsoftu poradzi sobie z tą wersją upscalera, Digital Foundry wykorzystało kartę graficzną RX 6700 w benchmarku Horizon Forbidden West.

AMD FSR 4 INT8 to zdecydowanie najwolniejszy upscaler w porównaniu z AMD FSR 3 i Intel XeSS – oferuje on 28% wzrost wydajności w trybie wydajnościowym w porównaniu z natywną rozdzielczością 4K. Tryb XeSS Balance jest o 15% szybszy, a tryb wydajnościowy FSR 3 o 29%.

Z kolei w benchmarku z gry Alan Wake 2, Digital Foundry zasymulował działanie Xbox Series X w rozdzielczości 1440p, z dwoma upscalerami: FSR 4 ustawionym w trybie wydajnościowym i FSR 2 w trybie zrównoważonym. W tym porównaniu FSR 4 w trybie wydajność przewyższa tryb FSR 2 Balance tylko o około 4%, ale za to zapewnia czystszy obraz pomimo rekonstrukcji z niższej rozdzielczości bazowej.

Pełny test możecie zobaczyć poniżej:

 
    
K O M E N T A R Z E
    

  1. Na tapet. (autor: Kenjiro | data: 15/10/25 | godz.: 14:46)
    Tapet, tapet, tapet. Żadna tapeta.

  2. Tapet (autor: Lucullus | data: 15/10/25 | godz.: 22:01)
    j.w.

  3. @up (autor: Wedelek | data: 16/10/25 | godz.: 09:14)
    o! przynajmniej wiem, że choć nagłówki czytacie :) Zmienione.

  4. @up (autor: Qjanusz | data: 16/10/25 | godz.: 10:31)
    .XD

     
D O D A J   K O M E N T A R Z
    

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.

    