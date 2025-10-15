Środa 15 października 2025 Digital Foundry wzięło na warsztat FSR4 w wersji INT8

Autor: Wedelek | źródło: Digital Foundry | 06:19 (4) W zeszłym miesiącu doszło do przypadkowego wycieku kodu źródłowego plików najnowszego upscalera AMD, czyli FSR 4 INT8. Moderzy wzięli udostępnione pliki na warsztat i obeszli narzucone ograniczenia uruchamiają upscaler na kartach nie bazujących na RDNA 4 (seria Radeon RX 9000). W tym miejscu warto nadmienić, że standardowa wersja najnowszego FSR 4 korzysta z danych w formacie FP8, czyli 8-bitowym formacie zmiennoprzecinkowym, który nie jest obsługiwany przez wcześniejsze układy GPU RDNA. Z kolei wyciekła wersja bazuje na 8-bitowym formacie Integer Fixed-Point wspieranym przez większość GPU.



Wybór FP8 jako główną wersję FSR4 nie jest przypadkowy. Wersja ta zapewnia szerszy zakres dynamiki, jest stabilniejsza i wydajniejsza niż INT8. Jak duża jest to różnica postanowił sprawdzić Richard Leadbetter z Digital Foundry, który przetestował tę wersję na kilku urządzeniach z RDNA 4, 3 i 2.



Rezultat? Wersja INT8 wprowadza liczne artefakty, które na wersji FP8 nie występują. Te problemy wizualne są jeszcze bardziej widoczne w najnowszym sterowniku Adrenalin (25.9.1), prawdopodobnie z powodu jakiegoś błędu. Mimo to AMD FSR 4 INT8 nadal zapewnia lepszą jakość skalowania w porównaniu z AMD FSR 3. Problem polega na tym, że jest również znacznie wolniejszy. Konsole PlayStation 5 nie obsługują INT8, ale Xbox Series X tak, mając dostęp do pełnego zestawu funkcji RDNA 2. Aby zasymulować, jak konsola Microsoftu poradzi sobie z tą wersją upscalera, Digital Foundry wykorzystało kartę graficzną RX 6700 w benchmarku Horizon Forbidden West.



AMD FSR 4 INT8 to zdecydowanie najwolniejszy upscaler w porównaniu z AMD FSR 3 i Intel XeSS – oferuje on 28% wzrost wydajności w trybie wydajnościowym w porównaniu z natywną rozdzielczością 4K. Tryb XeSS Balance jest o 15% szybszy, a tryb wydajnościowy FSR 3 o 29%.



Z kolei w benchmarku z gry Alan Wake 2, Digital Foundry zasymulował działanie Xbox Series X w rozdzielczości 1440p, z dwoma upscalerami: FSR 4 ustawionym w trybie wydajnościowym i FSR 2 w trybie zrównoważonym. W tym porównaniu FSR 4 w trybie wydajność przewyższa tryb FSR 2 Balance tylko o około 4%, ale za to zapewnia czystszy obraz pomimo rekonstrukcji z niższej rozdzielczości bazowej.



Pełny test możecie zobaczyć poniżej:



