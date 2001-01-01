Środa 15 października 2025 AMI zaprojektuje firmware dla układu FUJITSU-MONAKA

Autor: Wedelek | źródło: TechPowerUp/Fujitsu | 06:38 Firma AMI ogłosiła nawiązanie współpracy z Fujitsu, na mocy której przygotuje firmware dla powstającego układu FUJITSU-MONAKA. Jest to nowa linia SoC opartych na architekturze Armv9-A zaprojektowana z myślą o zastosowaniach w centrach danych, sztucznej inteligencji i superkomputerach. Wyróżnia się 3 wymiarową architekturą chipletów, w której rdzenie obliczeniowe wykonano w procesie 2 nm, a moduły pamięci i I/O w 5 nm. W konfiguracji dwuukładowej rozwiązanie to ma oferować aż 144 rdzenie i obsługę 12 kanałowej pamięci DDR5 oraz HMB, a także interfejsu PCIe 6.0 z obsługą CXL 3.0.



Fujitsu zapewnia, że dzięki technologii Confidential Computing układ ten zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych, a sam SoC ma się wyróżniać niezwykle wysoką sprawnością energetyczną. Monaka jest rozwinięciem doświadczeń Fujitsu z superkomputerem Fugaku, a jej premiera planowana jest na 2027 rok.





K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



