Środa 15 października 2025 Świetne wyniki finansowe TSMC. Masowa produkcja w N2 już pod koniec roku

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 06:44 Firma TSMC ogłosiła dziś, że do końca roku ruszy masowa produkcja układów w procesie N2, a w 2026 roku ma przebiec jego pełne wdrożenie (w większej ilości FABów). Tym samym TSMC dołączy do Intela, który swój poziom 2nm już uruchomił. Na razie co prawda tylko w placówce Fab 52, ale wciąż. Wracając jednak do TSMC to firma nie kryje, że wiąże duże nadzieje z N2 spodziewając się dużego wzrostu przychodów. A te już teraz są imponujące – w trzecim kwartale 2025 wyniosły 33,10 mld USD, co oznacza wzrost o 40,8% rok do roku i o 10,1% kwartał do kwartału.



W trzecim kwartale TSMC wytworzył aż 4,085 milionów wafli o średnicy 300 mm, co stanowi wzrost o około 22,4% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. To zaś przełożyło się na 15 miliardów dolarów zysku.



W sumie już 74% zysków firma czerpie z produkcji układów w najbardziej zaawansowanych procesach, tj.: N3, N5 i N7. Patrząc bardziej szczegółowo N3 odpowiadał za 23% przychodów, N5 za 37%, a N7 za 14%.



Ostatnio producent dokonuje też znacznych reinwestycji, aby zniwelować lukę między popytem a podażą. W ostatnim kwartale nakłady inwestycyjne (CAPEX) osiągnęły 9,7 mld USD, a wydatki w 2025 roku mogą wynieść około 42 mld USD, z czego około 70% przeznaczono na nowe fabryki i moce produkcyjne, a pozostałą część na produkty specjalistyczne.





K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



